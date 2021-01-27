  • BIST 1.467
  • Altın 437,891
  • Dolar 7,3775
  • Euro 8,9266
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?

» »
Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?
Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?

Koronavirüs aşısı birçok ülkede uygulanmaya başlansa da, aşı programının etkisi konusunda önemli bazı sorular henüz yanıtlanmış değil. Covid-19 aşısıyla ilgili 4 önemli soruyu derledik.

Covid-19 aşısıyla ilgili dünyadaki durum, en kısa zamanda normale dönmek için verilen bir "zamana karşı yarışı" andırıyor. 23 Ocak itibarıyla 60 milyondan fazla kişiye en az bir doz Covid aşısı yapılmış durumda.

Aşı kampanyasına başlayan ülkelerin sayısı artıyor. Aşı programları da hız kazanıyor. Ancak henüz yanıtı bulunmamış sorular da mevcut.

Aşının ne kadar süreyle bağışıklık koruması sağladığı, yeni varyantların aşıya dirençli olup olmayacağı gibi sorular başı çekiyor.

Tarihin en geniş kapsamlı aşı programının iki ayı geride kalırken, akılları kurcalayan dört soruyu derledik.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Özcan Hüdaverdi: "Kendi ayağımıza bile bile kurşun sıktık!"26 Ocak 2021 Salı 23:42
  • Kulak çınlamasında önemli olan oluşmasını önlemek ​​​​​​26 Ocak 2021 Salı 21:15
  • Salgın sürecinde ekrana maruz kalan çocuklarda miyop oranı arttı26 Ocak 2021 Salı 21:05
  • Uykuları kaçıran ‘Coronasomnia’: Neden bu kadar arttı ve nasıl başa çıkılır?26 Ocak 2021 Salı 20:45
  • Japon bilim insanları: Akşam yemeği yememek obeziteye neden oluyor25 Ocak 2021 Pazartesi 23:22
  • Covid-19 aşısı ile yaşanan ölümler arasında bağlantı var mı?25 Ocak 2021 Pazartesi 22:16
  • Covid-19: Fransa'da üçüncü defa ulusal kısıtlama 'uygulanabilir'25 Ocak 2021 Pazartesi 20:16
  • Güney Kore'de kuş gribi salgını!25 Ocak 2021 Pazartesi 15:55
  • Sağlık Üst Kurulu Sağlık Bakanlığı'nda yeniden toplandı25 Ocak 2021 Pazartesi 15:02
  • İspanya'da Hastanelerdeki Doluluk Oranı En Üst Seviyeye Ulaştı25 Ocak 2021 Pazartesi 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti