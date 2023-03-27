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“Creed III” oyuncusu Jonathan Majors gözaltına alındı

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"Creed" filminin üçüncü serisinde başrolde yer alan ABD'li oyuncu Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
“Creed III” oyuncusu Jonathan Majors gözaltına alındı

New York Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun “30 yaşındaki bir kadınla tartışma yaşadığı” bildirildi.

Açıklamada, “Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı.” ifadesi kullanıldı.

Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, an itibarıyla hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Ünlü oyuncunun menajeri, “Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Oyunculuğa 2011’de başlayan ve 2017’de “When We Rise” dizisindeki rolüyle tanınan Majors, “White Boy Rick”, “The Last Black Man in San Francisco” ve “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” filmleriyle ün yaptı.

Majors, en son bu yıl vizyona giren “Creed III” filminde ana karakter Adonis Creed’in çocukluk arkadaşını ve yıllar sonra ringde meydan okuduğu Damian karakterini canlandırdı. 

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