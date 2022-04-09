Crystal Ice'den Hastanelik Olan 13 Yaşındaki Şahıs Eroin de Kullanmış

Limasol’da 13 yaşındaki kız çocuğunun, Crystal Ice kullandıktan sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmasının ardından, eroin de kullandığını itiraf ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre küçük kızın ve 15 yaşındaki ablasının polise verdikleri ifadede 22 yaşındaki bir kişinin kendilerine metamfetamin, Crystal Ice türü uyuşturucu sattığını, başka bir kişinin verdiği eroini de kullandığını itiraf etti. Polis, ifadelere dayanarak 22 yaşındaki Hindu satıcıyı yakaladı ve hakkında 7 gün tutukluluk emri aldı.