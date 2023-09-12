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CTP Mağusa İlçesi'nden Namık Kemal Lisesi'nde eylem: Karanlık yeter, ışık ol!

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CTP Mağusa İlçesi, Namık Kemal Lisesi'nin önünde "Karanlık yeter, ışık ol!" sloganıyla eylem yaptı...
CTP Mağusa İlçesi'nden Namık Kemal Lisesi'nde eylem: Karanlık yeter, ışık ol!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, Namık Kemal Lisesi'nin önünde şu sıralar eylem düzenledi. 

CTP'den yapılan açıklamada, yeni eğitim yılına yine endişeyle başlanacağı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: 

"Yeni eğitim yılına yine endişeyle başlıyoruz. 

Okul binaları güvensizliğe terk edilirken, kaynaklar yandaşlara dağıtılıyor, bilimsel ve çağdaş eğitim kriterleri görmezden geliniyor, ders kitaplarına müdahale ediliyor.

Bu ülke kötü yönetiliyor, çocuklarımızın bugünü ve yarını karartılmak isteniyor. 

Geleceğe ışık olmak için hep birlikte ayağa kalkacak, utanç hükümetinin karşısında duracak, çözümlerimizle yeni bir döneme yol alacağız.

Yokluklara ve yetersizliklere dikkat çekmek için mumlarımızla okullarımızda olacağız."

CTP Mağusa İlçesi'nin okullardaki eylemlere devam edeceği de ifade edildi.

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