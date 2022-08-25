CTP'de Güzelyurt için 3 aday için sandık kuruluyor

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Değerli üyemiz; Güzelyurt Belediyesi Başkanliğına aday adaylik sürecimiz tamamlanmistir.
Tamamlanan süreç sonucunda başvurularını tamamlayan aday adaylarımız; Osman Bican, Tansay Doğu ve Veleddin Taşkent olmuştur.
26 Ağustos (yarın) saat 17.00 ile 21.00 arasinda Güzelyurt ilçe binamizda adayımızı belirlemek için üyelerimizin katılacağı seçimimiz yapilacaktır.
Daha güzel bir Güzelyurt için birlikteyiz!
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