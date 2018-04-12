Cübbeli’den penis duası: Penisinize ya da bir tanıdığınızın penisine…

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, İsmailağa Cemaati’nin yayınevi Tuana Basın Yayın’dan çıkan “Şifa Ayetleri” isimli kitabı tartışma yarattı. Cübbeli Ahmet kitabında insan bedeninin penis dahil her organını iyileştirmek için bir ayetin olduğunu ileri sürdü.

“BİR GÜN BEN ŞEYHİMİZLE OTURUYORKEN…”

Cübbeli Ahmet kitabının ilk sayfalarında kitapla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Bu faydalı bahis, insanın kendi uzuvlarının yahut başka birinin azasından her bir uzvun tek tek şifasıyla ilgili olarak insanın bilmek istediği hususlarda olacaktır.

Bir gün ben şeyhimizle beraber oturuyorken yanına Mustafa İbni Bey bulunuyordu, onlar bazı mevzularda konuşuyorlarken şeyhimiz ona:

‘Adem oğlunun her bir uzvunun şifası için okunabilecek bir ayet mutlaka mevcuttur ki, onu bilen bilmiştir, bilmeyen de bilmemiştir’ dedi.

O zaman ben içimden ‘Mutlaka ben bunu şeyhimizden istemeliyim, ola ki o kerem ve ihsanıyla bu ilmi bana verir’ diye düşündüm ve sonra bu düşüncem fi’liyata geçirdim, o da bana bu iyiliği yaptı. Allah-u Te’ala benim tarafımdan onu kendi rızasıyla mükafatlandırsın.

Ben bu konuda başlı başına bir eser yazan veya başka bir yerde bunları ardarda zikreden birini görmedim.”

CÜBBELİ AHMET'TEN ERKEK CİNSEL ORGANINA OKUNACAK AYETLER

Odatv’de yer alan habere göre; Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organına okunması gerektiğini ileri sürdüğü ayetlere de yer verdi. Cübbeli Ahmet, erkek cinsel organına okunacak ayetlerle “kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz” ifadelerine yer verdi. Cübbeli Ahmet’in “ölünceye hiçbir itirazla karşılaşmaz” sözleriyle ne demek istediği kafa karıştırdı.

Cübbeli Ahmet, “Erkeğin tenasül uzvu için okunacaklar” için dört ayrı tertip olduğunu söyledi.

Birinci tertip için “Bakara Suresi’nin iki yüz altmışıncı ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur, sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir” diye yazan Cübbeli Ahmet, ikinci tertipte ise “tenasül uzvunun zayıflığını gidermek için okunması gerektiğini” ileri sürdüğü ayeti paylaştı.

“ZAYIFLIĞININ GİDERİLMESİ İÇİN EL-ADİYAT SURESİ OKUNUP UZVA ÜFLENİR”

Cübbeli Ahmet kitabında ikinci, üçüncü ve dördüncü tertipler için şu satırları yazdı:

“İkinci tertip: Tenasül uzvunun zayıflığının izalesi (giderilmesi) için el-Adiyat Suresi okunup uzva üflenir.

Üçüncü tertip: … İsm-i şerifi okunup uzva üflenir. Bu isimle beraber … ism-i şerifi okunup uzva üflenirse daha iyi olur.

Dördüncü tertip: Sabah akşam şu yedi ism-i şerifi yüz kere okumaya devam eden kişi ebediyen iktidarsızlık görmez ve çok güçlü olacağından dolayı ölünceye kadar hiçbir itirazla karşılaşmaz, yani kimsenin itirazı onu aciz bırakamaz.”

Cübbeli Ahmet’in penise duayı penis sahibinin mi yoksa birlikte olacağı kişinin mi okuyacağına dair bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.