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Cuma ve Cumartesi hariç Çarşambaya kadar yağmur bekleniyor

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Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, Cuma ve Cumartesi hariç Çarşamba’ya kadar yağmur bekleniyor.
Cuma ve Cumartesi hariç Çarşambaya kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 9-15 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi günleri az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Pazar gününden Çarşamba gününe kadar ise gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 20-23 dolaylarında seyredecek.          

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günler Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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