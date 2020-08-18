Cumhurbaşkanı Akıncı: Karantina uygulaması yeniden gündeme alınmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, covid-19 vakalarında yerel sayının arttığında işaret ederek, “Bu durum endişe vericidir” dedi.

Bu konuda sağlıkçıların ve uzmanların uyarılarının dikkate alınarak gerekenlerin yapılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke dışından gelenlere, karantina uygulamasının yeniden gündeme alınarak değerlendirilmesini istedi.

Devletin yapacaklarının yanında yurttaşlara da yeniden görev düştüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, düğünlerde, eğlence yerlerinde ve plajlarda ivedilikle tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

1 Temmuz’daki açılımdan sonra geçen bir buçuk ayda dıştan turist gelişlerinde ciddi bir rakama ulaşılamadığını, buna karşılık yerel turizmde bir canlanma gözlemlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, içinden geçilmekte olan koşullar da dikkate alınarak, iç turizme daha fazla önem vermek gerekeceğini vurguladı.