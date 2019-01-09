Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yant veren Rutkay Aziz: Mozart'ı Korumaktan Yanayım

Rutkay Aziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır" sözleri için, "Faşizmin ne olduğu o zaman tam bilinemiyor. Ben mi faşist oluyorum bu durumda Mozart mı oluyor faşist? Böyle bir durum varsa ben insanlık adına Mozart'ı korumaktan yanayım" dedi.

'ERDOĞAN'IN FAZIL SAY KONSERİNE GİTMESİ SORULDU'

Artı TV yayınına bağlanan Rutkay Aziz, aslında Erdoğan'a bir şey önermediğini belirterek, "Sadece bana Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gideceği söylendi, bu konuda ne düşündüğüm soruldu. Ben de 'Çok iyi olur, Mozart ve Beethowen dinler, iyi gelir' dedim" şeklinde konuştu.

SANATÇININ 'MÜSVEDDE' OLARAK NİTELENDİRİLMESİ

Aziz, Erdoğan'ın bazı sanatçılar için kullandığı 'müsvedde' nitelemesi için de "Sanata ve kültür hayatımıza nasıl baktıklarının göstergesidir. Bu Metin'le başladı Müjdat'la, başka arkadaşlarla devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Metin'e ve Müjdat'a 'sanatçı müsveddeleri' derken aslında ucu açık bir laf ediyor. Yani muhalefette kim varsa, kim eleştirel bir yaklaşım içindeyse bunlar demek ki müsvedde oluyor. Kim müsvedde, kim değil bunu halk zaten belli bir yerde kendisi getirip, koyuyor. Bunun ötesinde daha fazla muhatap tutmanın bir anlamı yoktur kendilerini" ifadelerini kullandı.