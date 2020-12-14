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Cumhurbaşkanı Tatar, Bozatlı Anısına Düzenlenen Müsabakaları İzledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit komutanlarından merhum Cahit Bozatlı anısına düzenlenen Taekwondo, Karate, Budo, Kırış müsabakalarını izledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Bozatlı Anısına Düzenlenen Müsabakaları İzledi

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde bölge ve takım kulüplerinin katılımıyla dün yapılan müsabakalarda kazananlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Tatar verdi.

Etkinliği, Başbakan Yardımcısı-Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Taekwondo, Judo, Karate, Aikido, Kuraş ve Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren ve Bozatlı ailesi de izledi.

Müsabakalarda yarışmacılara, hakem ve takımlara özel "Komutan Bozatlı”  armalı madalya, kupa ve şilt verildi.

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