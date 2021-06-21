Cumhurbaşkanı Tatar Kaplumbağa Çalışması İçin KKTC’ye Gelen Heyeti Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz’de bulunan kaplumbağaların korunması ve çoğalması için İngiltere’den gelen üniversite öğrencileri ve profesörleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz’de bulunan kaplumbağaların korunması ve çoğalması için İngiltere’den gelen üniversite öğrencileri ve profesörleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, kaplumbağaların korunması ve çoğalması çalışmalarını çok önemsediklerini ifade etti.

Bu çalışmaları yakından izlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de bu proje için bir çok kurum ve kuruluşun destek verdiğini ve bu desteğin devamının gelmesini ümit ettiğini belirtti.