Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü’nün Kalbinde Her Zaman Yaşayacaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanlarından Bülent Ecevit’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, “Anavatan Türkiye’nin eski başbakanlarından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın talimatını vererek Kıbrıs adasına barışın gelmesini sağlayan ve Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuşmasında önemli pay sahibi olan, Türk siyasi yaşamının nam-ı diğer Karaoğlan’ı Bülent Ecevit’i, Hakk’ın rahmetine kavuşmasının 15’inci yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ecevit’in dürüstlüğü, erdemli duruşu ve cesaretiyle her daim hatırlanacağını belirten Tatar mesajında; “Sayın Bülent Ecevit, bağımsızlık ve egemenlik şiarından asla vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türkü’nün kalbinde her zaman yaşayacaktır. Kendisine bir kere daha Yüce Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır ve selamet diliyorum. Nurlar içinde uyusun.” ifadelerine yer verdi.