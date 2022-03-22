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Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı: KKTC bir gerçektir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığı ve başarısının ortada olduğunu vurgulayarak, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirmenin milli görev olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı: KKTC bir gerçektir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nevruz Bayramı Töreni’nde yaptığı konuşmada, KKTC’nin varlığı ve başarısının ortada olduğunu vurgulayarak, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirmenin milli görev olduğunu kaydetti.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı Töreni’ne katıldı.


Azerbaycan Devlet Diaspora Başkanlığı, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Girne Amerikan Üniversitesi himayesinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı Töreni’nde, nevruz ateşini yakmasının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye gelen kıymetli misafir heyetiyle bu güzel etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle, ortak kültür ve gönül birliği ile Türk devletleri teşkilatının oluşturulmasından sonra Azerbaycan ile KKTC’nin daha yakın olduğunu anlatan Tatar, bu yakınlığın Türklük dünyasına güç verdiğini belirtti. 


“BİR ANTLAŞMA, YAN YANA YAŞAYAN İKİ AYRI EGEMEN EŞİT DEVLETİN İŞ BİRLİĞİYLE OLABİLİR”
Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Tatar, mukavemetçi Kıbrıs Türk halkının kendi cumhuriyetini kurmasının önemine değinerek, Kıbrıs’ta iki ayrı halkın var olduğunu ve yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliğiyle bir antlaşmanın olabileceğini kaydetti. 


KKTC’nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, mücadeleler vermiş Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin statüsünün Türkiye’nin de desteğiyle her geçen gün daha da yükselmesini temenni etti.


Cumhurbaşkanı Tatar, “Tanınma konusunda KKTC’ye büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. Buradaki egemenlik hakkımızla devletimizi sonuna kadar savunuyoruz. Kendimizi uluslararası camiaya kabul ettirmek de milli görevimizdir. KKTC’nin varlığı ve başarısı ortadadır. KKTC bir gerçektir ve bunu kimse inkâr edemez. Bu halk bir gün hakkını alacaktır” diyerek sözlerine son verdi.

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