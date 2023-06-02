Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak yarın Ankara’daki yemin törenine katılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve devam etmesi vesilesiyle düzenlenecek törene katılmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.
Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ile 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da katılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alacak tören ve resepsiyona katılmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 4 Haziran Pazar günü ülkeye dönecek.
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