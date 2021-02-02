Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’de…
Temaslarına dün başlayan Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek…
Başbaşa görüşmenin ardından ise heyetler arası çalışma toplantısına geçilecek…
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’de…
Temaslarına dün başlayan Çavuşoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek…
Başbaşa görüşmenin ardından ise heyetler arası çalışma toplantısına geçilecek…
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