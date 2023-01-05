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Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısını Fahrettin Koca’ya aktardı

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Eczacılar Birliği ve ecza deposu yetkilileri ülkede yaşanan ilaç sıkıntısını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, sıkıntıyı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aktardı.
Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısını Fahrettin Koca’ya aktardı

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve ecza deposu yetkilileri ülkede yaşanan ilaç sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a aktardı.

Gerçekleştirilen görüşmede ülkede yaşanan ilaç sıkıntılarını bir an önce çözerek, vatandaşın ilaca erişimini sağlamak amacıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeye ilişkin Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak, durumu anlattığı ve bir an önce çözüme kavuşması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve ecza depoları olarak ülkemizde yaşanan ilaç krizinin sorumlularının bizlerin olmadığını tekrardan hatırlatır, sorunun çözümü için yasal ve hukuki olarak yetkinin bizlerde olmamasına rağmen tüm samimiyetimiz ile paydaşlarımızla çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğimizi belirtmek isteriz.”

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