Cumhurbaşkanı Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak gittiği Ankara'da temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Tatar, Ercan Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Ankara’ya gittiğini söyledi. Törende, Erdoğan’ın, Türkiye’nin yeni dönemdeki vizyonunu anlatırken, KKTC’nin de ön planda yer aldığını ifade ederek, teşekkür etti.

Türkiye’de demokratik bir ortamda yapılan seçimlerin dünyaya örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Tatar, katıldığı törenlerde devlet başkanlarıyla sohbet etme imkanı bulduğunu ve temaslarda KKTC’nin yeni vizyonuyla yeni siyasetini anlattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı görüşmelerde Kıbrıs’ta bir çözümün ancak iki egemen eşit devletin iş birliğiyle olabileceğini anlattığını söyledi.

Kendisine bu önemli fırsatı yaratan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu davetinden dolayı da Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün de Kanal 7 ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nda katıldığı programlarda, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili Türk kamuoyunu bilgilendirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tatar, yeni kabinenin Türkiye’ye hayırlı olmasını da temenni ederek, güçlü Türkiye’nin KKTC’nin, yeni siyasetin ve milli siyasetin güçlenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki bağların daha da pekişmesi ve gelecek için birlikte çalışacaklarını ifade ederek, iki devlet arasındaki iş birliğinin artmasının, bağımsız egemen KKTC’nin güçlendirmesi açısından da son derece önemli olduğunu kaydetti.