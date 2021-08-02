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Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de İki Sergi Açılışı Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de İki Sergi Açılışı Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de İki Sergi Açılışı Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda, Kıbrıs’ın önemli kültürel sembollerinden sandık motiflerini, tasarladığı yazmalarla bugüne taşıyan Veliye Martı’nın hazırladığı “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi” ile Serdar Aslan’ın “Likya Pentekonterleri ve Apollanları” isimli sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

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“DÜNYALI OLMANIN SORUMLULUĞU”
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, 450 yıldır bu topraklarda var olduğunu ifade ederek, bugün Kıbrıs Türkü’nün KKTC Devleti’nde güvenlik ve huzur içerisinde yaşamını sürdürdüğünü belirtti. 
YDÜ’nün bilim yuvası olarak, dünyalı olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin, engin dünya görüşleriyle, binlerce yıllık Kıbrıs tarihinin, daha özelde Kıbrıs Türkü’nün varoluş tarihinin, toplumsal belleğe kazandırılmasında üstlendiği misyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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“BU TÜR SERGİLERLE, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN DÜNYALI BİR HALK OLARAK NE DENLİ HAKLI OLDUĞU, DÜNYAYA DUYURULUYOR”
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu güzellikleri geleceğe taşımak bizlerin göreviydi… Ne mutlu ki Günsel ailesi, engin ufku ve geleceğe yönelik sorumluluğu ve sizlerin de katkıları ile, bunu yapabilme erdemi ve haysiyetine ulaşmıştır” şeklinde konuştu.
Bir devlet ve dünyalı bir halk olmanın yolunun böylesi etkinliklerden geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür sergilerle, Kıbrıs Türkü’nün dünyalı bir halk olarak ne denli haklı olduğunun dünyaya duyurulduğuna dikkat çekti.

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“TOPLUMA BÜYÜK BİR HİZMET”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerin topluma büyük bir hizmet olduğu kadar, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine de önemli bir katkı anlamı taşıdığının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki serginin gerçekleşmesinde emeği olan herkesi tebrik ederek teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI TATAR’DAN TÜRKİYE’YE TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda can ve mal kayıplarına neden olan yangınlar nedeniyle Anavatan Türkiye’ye taziye mesajını ileterek, Kıbrıs Türk halkı adına, yangınlarda hayatlarını kaybeden soydaşlara Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, terör ve küresel ısınma nedeniyle, insanlığın yeni bir mücadele ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrıca, Karşıkaya’da önceki gün çıkan ve kısa sürede kontrol altına alınan yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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