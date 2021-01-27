Cumhurbaşkanı Tatar’dan Akile Nihat Işın için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Türk Kadınları Fahri Başkanı Akile Nihat Işın’ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Tatar mesajında; “İngiltere Türk Kadınları Fahri Başkanı Akile Nihat Işın hanımefendinin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk Tarihinde önemli iz bırakan, pek çok ilke imza atan öncü kadınlarımızdan değerli büyüğümüze Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” dedi.
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