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Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ankara Temasları Sürüyor

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İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Ankara Temasları Sürüyor

Tatar, bugün TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün ilk resmi yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Ankara’ya gitmişti. Tatar ve Erdoğan, dünkü görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı da düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün öğle saatlerinde KKTC’ye dönmesi bekleniyor. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar da eşlik ediyor.

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