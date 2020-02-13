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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde;Sandık Kurulu Başkanı 500 TL, Üyelere 400 TL

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Sandık Kurulu Başkanı 500 Tl, Üyelere 400 Tl
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde;Sandık Kurulu Başkanı 500 TL, Üyelere 400 TL

Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev yapacak personel için ödenecek rakamlar belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe Seçim Kurullarında görevli Yargıçlara, Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreterliği ile ilçe Seçim Kurulları Daimi Seçmen Kütükleri Bürolarınd görevli personele ve dıştan görevlendirilecek kamu görevlilerine (Memur - Geçici Memur - işçi - Geçici işçi - Özelleştirme Yasası'na tabi olan çalışanlar) normal çalışma ve idari tatil günleri için yüzde 100 ek mesai esası üzerinden ödeme yapılacak Ayrıca seçim günü sandık kurullarında görev yapacak Sandık Kurulu Başkanlarına 500 TL, Sandık Kurulu Üyelerine 40 TL ödenecek.

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