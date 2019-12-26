Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın akşam yeni yıl konseri verecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak olan konser saat 20:00’de başlayacak.

Klasik Batı müziği ile Türk halk müziğini sentezleyerek kendine has bir stil yaratan Bağcan, konserde, müziğini merhum Raif Denktaş ile Erdinç Gündüz’ün yaptığı SILA 4’ün sevilen parçası “Köprüden Geçemedim”i de seslendirecek.

Orkestra düzenlemesini Şef Ali Hoca’nın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Yeni Yıl Konseri Özel Programı’nda, 15 parça seslendirilecek.