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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Komutanları Kabul Etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki komutanları kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sennaroğlu, Komutanları Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki komutanları kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde komutanlar, Meclis Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı Sennaroğlu’nu kutladı ve görevinde başarılar diledi.

Kabulde, 28'inci Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39'uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yrd. Tuğgeneral İbrahim Dağman ve 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Balta da hazır bulundu.

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