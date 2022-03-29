Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı’nı ve 1974 Gazilerini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane ilçesinden, 1974 sonrası KKTC’ye gelmeyen 1974 Kıbrıs Gazilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde yaptığı konuşmada Mevlüt Öztekin, heyette 1974 sonrası KKTC’ye gelmeyen gazilerin olduğunu kaydetti.

Öztekin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkı bir olduğu sürece tüm güçlüklerin üstesinden gelineceğine olan inancını ifade etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC ve Türkiye topraklarının kimse tarafından bahşedilmediğini, şehitler ve gaziler sayesinde kazanıldığını, bu toprakları koruyup yaşatmanın görevleri olduğunu ifade etti.

Töre, “Aynı milletin insanlarıyız, milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeliyiz” dedi.

Bugün Türk ordusunu adadan çıkarmak için uğraş verildiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devamlı çağrı yapmakta olduğuna işaret eden Töre, siyasiler olarak ulusal mücadeleyi ayakta tutmak zorunda olduklarını vurguladı.