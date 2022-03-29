  • BIST 2.204,97
  • Altın 889.444
  • Dolar 14.5887
  • Euro 16.244
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı’nı ve 1974 Gazilerini Kabul Etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı’nı ve 1974 Gazilerini Kabul Etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı’nı ve 1974 Gazilerini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Kağıthane ilçesinden, 1974 sonrası KKTC’ye gelmeyen 1974 Kıbrıs Gazilerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde yaptığı konuşmada Mevlüt Öztekin, heyette 1974 sonrası KKTC’ye gelmeyen gazilerin olduğunu kaydetti.

Öztekin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkı bir olduğu sürece tüm güçlüklerin üstesinden gelineceğine olan inancını ifade etti.

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC ve Türkiye topraklarının kimse tarafından bahşedilmediğini, şehitler ve gaziler sayesinde kazanıldığını, bu toprakları koruyup yaşatmanın görevleri olduğunu ifade etti.

600600p22462ednmainimg-tore-gaziler-(1).jpg

Töre, “Aynı milletin insanlarıyız, milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeliyiz” dedi.

Bugün Türk ordusunu adadan çıkarmak için uğraş verildiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar doğrultusunda devamlı çağrı yapmakta olduğuna işaret eden Töre, siyasiler olarak ulusal mücadeleyi ayakta tutmak zorunda olduklarını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk Hakları Çalıştayı Başladı29 Mart 2022 Salı 16:39
  • “Kişisel Verilerin Korunması” Konulu Webinar 30 Mart Çarşamba29 Mart 2022 Salı 16:22
  • Feridun Karadoğan hayatını kaybetti29 Mart 2022 Salı 15:07
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz bulutu uyarısı29 Mart 2022 Salı 15:06
  • 84 şişe alkollü içki çalındı29 Mart 2022 Salı 15:04
  • Bakan Akar: Mayınların nereden geldiği net değil29 Mart 2022 Salı 14:51
  • Dr. Oygar: Omicron varyantının alt türü olan BA.2 vaka artışına yol açıyor29 Mart 2022 Salı 12:24
  • Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi!29 Mart 2022 Salı 12:11
  • El-Sen de cuma günü yapılacak genel greve katılacak!29 Mart 2022 Salı 12:08
  • Lefkoşa Türk Belediyesi “Çorabını Gey da Gel” etkinliği düzenledi29 Mart 2022 Salı 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti