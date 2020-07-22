  • BIST 118.042
  • Altın 409,350
  • Dolar 6,8386
  • Euro 7,8793
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da dördüncü olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurulun yarınki gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Mecliste ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ve Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname de görüşülecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı anjiyo oldu22 Temmuz 2020 Çarşamba 08:41
  • Akıncı:Onurlu bir yaşama kavuşma mücadelesinden asla vazgeçmem21 Temmuz 2020 Salı 22:04
  • Sucuoğlu: UBP, HP’ye öneri sunacak…21 Temmuz 2020 Salı 22:01
  • Erdoğan: Deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunuyoruz21 Temmuz 2020 Salı 22:00
  • Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü21 Temmuz 2020 Salı 21:38
  • Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'da acil duruma neden oldu21 Temmuz 2020 Salı 21:31
  • UBP'de toplantı bitti, 26 sayısı ve komitelerde temsiliyet sıkıntısı21 Temmuz 2020 Salı 19:55
  • Gemikonağı’nda elektrik kesintisi21 Temmuz 2020 Salı 19:31
  • Erhürman:Başbakan’ın erken seçim için tarih vererek fiilen bittiğini ilan ettiği yok hükmünde bir hükumet!!!21 Temmuz 2020 Salı 19:21
  • KKTC'de 2 yeni vaka...Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 15 oldu21 Temmuz 2020 Salı 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti