Cumhuriyetçi Senatör Graham: Türkiye Suriye’ye girerse yaptırım, NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız

Graham, Trump’ın kararını 'Kürt müttefiklerini terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk olarak aylar önce aldığı ve bugün yeniden tekrarladığı Suriye'den temelli çıkma kararına partisinden itiraz geldi. Trump'ın Senato'daki en büyük destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda Kongre’den Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söyledi.

Graham, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna girmesi durumunda Demokratlarla ortak bir yaptırım tasarısını getireceklerini ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceklerini duyurdu. Graham, Trump’ın Kongre’den çıkacak Türkiye’ye yönelik yaptırım kararını veto etmemesini umduğunu söyledi.

Graham sabah TSİ sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da “Umarım bunun benim fikrime göre ne kadar dar görüşlü ve sorumsuz bir karar olduğu konusunda net olabilmişimdir" ifadesini kullanmıştı.

Graham, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile şimdi Suriye’deki durum hakkında konuştum. Suriye’ye girmesi halinde Türkiye’ye iki parti olarak yaptırımları getireceğiz ve IŞİD halifeliğinin yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine saldırmaları durumunda da Türkiye'nin NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız. Türkiye’ye karşı yaptırımların veto edilmemesini umuyor ve bekliyoruz."

Trump’ın kararını 'Kürt müttefiklerini terk etme ve Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye teslim etme kararı' diye niteleyen Graham, "IŞİD’e karşı savaşın Rusya, İran ve Türkiye’nin taşeronluğuna bırakılmasının iyi bir fikir olmadığını' dile getirip "Bunun en muhtemel sonucu İran’ın Suriye’deki hakimiyetinin garantiye alınmasıdır" dedi.