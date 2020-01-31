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Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na: Yakışmıyor, böyle bir insana ülkeyi emanet eder misiniz?

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Cüneyt Özdemir, deprem sonrası Palandöken'e giderek kayak tatili yapan İmamoğlu için " Böyle bir insana 14 milyonluk bir şehri, 85 milyonluk bir ülkeyi emanet eder misiniz?" dedi.
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na: Yakışmıyor, böyle bir insana ülkeyi emanet eder misiniz?

Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na: Yakışmıyor, böyle bir insana ülkeyi emanet eder misiniz?

Elazığ’daki depremin ardından bölgeye giden ve incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu’nun daha sonra Erzurum Palandöken’de tatile gitmesine CNN Türk muhabiri, 5N1K programı sunucusu gazeteci Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi.

“İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı… Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. ” diyen Özdemir, “Yarın bir gün İstanbul depremi olunca ne olacak?” diye sordu.

 

Özdemir’in Youtube kanalından yaptığı açıklamaları şöyle:

“İnsanlar orada hala can derdinde, aramalar yapılıyor. 16 milyonluk bir şehrin başkanı… Çocuğun, eşin gitsin sen de işinin başında dur. Üstelik sicilinde de İstanbul’u sel götürürken Bodrum’a gitmişliği var. Bunu tabi ben bilmem Murat Ongun daha iyi bilir. İstanbul’u ve İmamoğlu’nu onun yönettiğini söyleyenler var.

Ama bu da pek yakışmıyor. Yarın bir gün İstanbul depremi olunca ne olacak?İmamoğlu burada sonra Maldivlere geçmiş çocukların tatili varmış. Böyle bir insana 14 milyonluk bir şehri, 85 milyonluk bir ülkeyi emanet eder misiniz? Edenler var, Amerikalılar. Alın Trump ne yapıyor golften çıkmıyor. İran’ı vuracak, golf oynuyor, Filistin topraklarına nasıl çöktüğünü açıklayacak, golf oynuyor. Oluyor demek ki! Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Birileri yanılıyor. Diyorlar ki, başkana bundan sonra oy verecekler mi? Öyle bir verecekler ki. Şunu herkes çok iyi anlamalı. Ekrem İmamoğlu’nu seçtiren süreç, Ekrem İmamoğlu’nu o koltuğu oturtup, 800 bin fark attıran süreç Ekrem İmamoğlu’nun karizmasından daha çok Erdoğan karşıtlığından doğan bir süreçti. Daha önce ben bunu ‘Türkiye’de iki parti var. Erdoğan partisi ve Erdoğan karşıtı olanlar partisi. Orada asıl motivasyon, Ekrem İmamoğlu’nu seçtiren ve seçtirecek motivasyon, Erdoğan karşıtlığı.Erdoğan karşıtlığını simgeleyen İmamoğlu değil, mimamoğlu olsa o da o oyları alabilir. Bence İmamoğlu şu an bunun farkında, çok da takmıyor, large takılıyor.”

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