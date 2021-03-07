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Cyprus Mail: Güney Kıbrıs, Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamaz

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Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan “Anastasiadis’in enerji konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor” başlıklı makalede, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalar eleştirildi.
Cyprus Mail: Güney Kıbrıs, Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamaz

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan “Anastasiadis’in enerji konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor” başlıklı makalede, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalar eleştirildi.

2017’de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis’in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye’ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

Cyprus Mail’de yayımlanan makalede, Anastasiadis’in; Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de enerji alanında Türkiye’yi “dışlayarak” yaptığı planın “korkunç biçimde yanlış” olduğu ve nihayetinde, Türkiye’nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis’in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı. Yunanistan, İsrail ve Mısır’ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan makalede, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nasıl yansıyacağı da sorgulandı.

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