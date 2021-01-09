  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

D vitamini En Çok Bu Balıkta Var! Bağışıklığı Yükseltiyor

» »
Koronavirüsle birlikte bağışıklığı güçlendirmek elzem hale geldi; D vitaminin kullanımında artış yaşandı. D vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösterdiği biliniyor.
D vitamini En Çok Bu Balıkta Var! Bağışıklığı Yükseltiyor

 

Koronavirüs salgını hala tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken maske kullanımı, hijyen önlemleri ve mesafe kuralları gibi birçok tedbirin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlü tutmak da en fazla dikkat ettiğimiz faktörlerden biri haline geldi. Bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya, stresten uzak durmaya özen gösterirken D vitamini takviyesi kullanımında da artış yaşandı.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler hastalık sürecini daha zor geçirirken, yapılan bazı araştırmalar, virüsün D vitamini eksikliği olan kişilere daha kolay bulaştığını ve D vitamini eksikliği görülmeyen kişilerde hastalığın seyrinin eksik olan kişilere göre daha rahat ilerlediğini gösteriyor.

D vitamini her ne kadar yağda çözünen bir vitamin olarak bilinse de aslında sterol yapısında bir ön hormondur. Sağlıklı bir vücut gelişimi, büyüme, kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır. Ancak beslenme ile birlikte D vitamini ihtiyacı az miktarda karşılanabilir; ihtiyacımızın en büyük büyük kısmını güneşten karşılayabiliriz.

Kış aylarının yanı sıra, modern yaşam tarzı içinde güneşten faydalanma imkânımız da oldukça az. Tüm gün kapalı ofislerde ya da evlerde vakit geçirmemiz neredeyse güneşe hiç maruz kalmamamıza neden oluyor. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de D vitamini eksikliği oldukça yaygın görülüyor. Türkiye’deki D vitamini eksikliği sıklığı %46 ile %80 arasında değişmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde ise yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta görülen ağrı, depresif ruh hali ve bağışıklık sisteminin zayıflaması belirtileri ortaya çıkıyor.

D vitamini en çok ton balığı, sardalya, karides, hamsi gibi yağlı balıklar ve deniz ürünlerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra, yumurta sarısı, süt, yağlı peynirler, tereyağı gibi süt ürünleri de D vitamini içeren gıdalardır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Covid-19 Aşılarının Sağlık Çalışanlarınca Yakınlarına Yapılmasına Soruşturma09 Ocak 2021 Cumartesi 09:56
  • Koronavirüste Yeni Sorun: Haftalar Hatta Aylar Sürebiliyor, İşte 6 Risk Grubu!09 Ocak 2021 Cumartesi 09:49
  • DSÖ: Hâlâ Aşı Almayan Ülkeler Var09 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
  • Covıd-19 Böbrek Yetmezliğine Neden Olur Mu?09 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarında ölümleri dörtte bir azaltan iki ilaç bulundu08 Ocak 2021 Cuma 20:31
  • Gebelik Planı Yapan Aşı Olmalı Mı?08 Ocak 2021 Cuma 15:10
  • Corona Virüsüne Karşı Romatizma İlacı Formülü: Ölüm Oranı Yüzde 24 Düşüyor08 Ocak 2021 Cuma 14:50
  • Bilim Kurulu Üyesi: Hastalık Kritik Sürece Doğru Gidiyorsa, Bu 10 Günden Sonra Oluyor08 Ocak 2021 Cuma 14:30
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 1,9 Milyonu Geçti08 Ocak 2021 Cuma 14:10
  • DSÖ'den Kritik Kovid-19 Aşısı Açıklaması08 Ocak 2021 Cuma 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti