D vitamini En Çok Bu Balıkta Var! Bağışıklığı Yükseltiyor

Koronavirüs salgını hala tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken maske kullanımı, hijyen önlemleri ve mesafe kuralları gibi birçok tedbirin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlü tutmak da en fazla dikkat ettiğimiz faktörlerden biri haline geldi. Bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya, stresten uzak durmaya özen gösterirken D vitamini takviyesi kullanımında da artış yaşandı.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler hastalık sürecini daha zor geçirirken, yapılan bazı araştırmalar, virüsün D vitamini eksikliği olan kişilere daha kolay bulaştığını ve D vitamini eksikliği görülmeyen kişilerde hastalığın seyrinin eksik olan kişilere göre daha rahat ilerlediğini gösteriyor.

D vitamini her ne kadar yağda çözünen bir vitamin olarak bilinse de aslında sterol yapısında bir ön hormondur. Sağlıklı bir vücut gelişimi, büyüme, kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır. Ancak beslenme ile birlikte D vitamini ihtiyacı az miktarda karşılanabilir; ihtiyacımızın en büyük büyük kısmını güneşten karşılayabiliriz.

Kış aylarının yanı sıra, modern yaşam tarzı içinde güneşten faydalanma imkânımız da oldukça az. Tüm gün kapalı ofislerde ya da evlerde vakit geçirmemiz neredeyse güneşe hiç maruz kalmamamıza neden oluyor. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de D vitamini eksikliği oldukça yaygın görülüyor. Türkiye’deki D vitamini eksikliği sıklığı %46 ile %80 arasında değişmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde ise yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta görülen ağrı, depresif ruh hali ve bağışıklık sisteminin zayıflaması belirtileri ortaya çıkıyor.

D vitamini en çok ton balığı, sardalya, karides, hamsi gibi yağlı balıklar ve deniz ürünlerinde bulunuyor. Bunun yanı sıra, yumurta sarısı, süt, yağlı peynirler, tereyağı gibi süt ürünleri de D vitamini içeren gıdalardır.