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Dağdaki KKTC bayrağını boyama çalışmaları devam ediyor

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Beşparmak Dağları üzerinde bulunan dev KKTC bayrağını boyama çalışmaları devam ediyor.
Dağdaki KKTC bayrağını boyama çalışmaları devam ediyor

Beşparmak Dağları’nın Lefkoşa’ya bakan tarafında, Taşkent köyü yakınlarında dağa çizilerek yapılan bayrağın yeniden boyanması ve çevresinin düzenlemesi çalışmaları, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği öncülüğünde ve sponsorların da desteğiyle 20 Ocak’ta başlatıldı. Bayrağın boyanması için yaklaşık 30 ton kırmızı ve beyaz boya temin edilirken, boyama işlemi püskürtme sistemiyle yapılıyor. Boyamanın hava koşullarına da bağlı olarak 20-25 iş gününde tamamlanması öngörülüyor.

 

“BOYANAN ALAN NEREDEYSE 150 BİN METREKARE”

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, bayrak ve çevresinde devam eden çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, bayrağın, ana vatan Türkiye ile yavru vatan KKTC’yi birbirine bağlayan, gönülden bir eser olduğunu belirtti.

“Bu bayrağı yapan Türk milletidir.” diyen Müezzinoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin de kendilerine her konuda destek olduğunu ifade etti. Müezzinoğlu, şunları söyledi: “Bu bayrak bizim sembolümüzdür. Dernek olarak bayrağın etrafındaki ışıklandırmayı yaptık. Her 10 metrede olmak üzere toplamda 224 led lamba yanmaktadır. Bu, dünyanın en büyük ışıklandırılmış ve yere çizilmiş bayrağıdır. 101 bin metrekaredir. Yan tarafında ‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’ sözüyle bir de ay yıldızımız vardır. O da 40 metrekaredir ve boyanıyor. Boyanan alan neredeyse 150 bin metrekaredir.

Basit bir şey değildir.” KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının da kendilerine yardım ettiğini anlatan Müezzinoğlu, kendilerinin doğrudan para almadığını ve yardım eden kuruluşların bunları temin ederek kendilerine ulaştırdığını kaydetti. Müezzinoğlu, bayrak etrafında yapılan yeni çevre düzenlemesi sonrasında bayrağın yeni halinin daha korunaklı olacağını vurgulayarak, “Bundan sonra Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağı, 12 ay boyunca kontrol edilecek, temizliği ve boyası yapılacak.” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Müezzinoğlu, 20 Ocak’ta bayrağın bulunduğu alanı ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemişti.

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