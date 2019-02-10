Dağdan kopan kaya aracın üzerine düştü

Kaza, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Davut Arğan yönetimindeki 33 ELS 87 plakalı hafif ticari araç, Beytüşşebap ilçe merkezi girişine yaklaştığında yanındaki 52 yaşındaki Macit Dursun ile manzarayı izlemek için aracını yol kenarına çekti.
Dursun, yoldaki sürücülere durumu bildirdi. Diğer sürücülerin yardımıyla, yaralı Arğan Beytüşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Arğan, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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