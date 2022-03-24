  • BIST 2.195,21
  • Altın 926.857
  • Dolar 14.825
  • Euro 16.3165
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenİyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.
Dağlık kesimlerde karla karışık yağmur beklenİyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.


Rapora göre, yarın ve Cuma ünü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.


Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.


Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları (24 Mart 2022) Dolar, sterlin, euro ne kadar?24 Mart 2022 Perşembe 09:42
  • Dikkat Lefkoşa'da yine elektrik kesintisi...24 Mart 2022 Perşembe 09:41
  • Detay bugün ne manşet attı? 24 Mart 202224 Mart 2022 Perşembe 09:39
  • Kanatlı: Tatar ustasının yolundan ilerliyor ancak bizde Çoronik örneği var23 Mart 2022 Çarşamba 23:06
  • KKTC'de bu da oldu! Alkole okkalı zamdan sonra raflar boşaldı!23 Mart 2022 Çarşamba 21:54
  • KIB-TEK vurgunu mahkemede! Sayıştay dosyaları nihayet mahkemelik...23 Mart 2022 Çarşamba 21:46
  • Talimat mı geldi? Anayasa çiğnenip yerel seçim 1 yıl ertelenecek mi?23 Mart 2022 Çarşamba 21:35
  • Ekonomi ve Enerji Bakanı Evren: Özel sektör güçlendikçe memleket kalkınacaktır23 Mart 2022 Çarşamba 19:00
  • Meteorolojiden uyarı geldi! Kar geliyor...23 Mart 2022 Çarşamba 18:59
  • Arıklı: Yerel yönetimler için başlattığımız çalışmaları kamu reformuyla taçlandıracağız23 Mart 2022 Çarşamba 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti