  • BIST 1.897,13
  • Altın 667.22078
  • Dolar 11.5486
  • Euro 13.0268
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Daha Önce SpaceX’te Çalışıyorlardı, Şimdi Pizza Yapıyorlar

»
Üç eski SpaceX mühendisi, her 45 saniyede bir pizza yapan bir robot restoran kurdu. Robotik restoran Stellar Pizza, önümüzdeki yıl ilkbaharda Los Angeles'ta açılıyor.
Daha Önce SpaceX’te Çalışıyorlardı, Şimdi Pizza Yapıyorlar

Stellar Pizza isimli şirket, Mayıs 2019’da üç eski SpaceX mühendisi Benson Tsai, Brian Langone ve James Wahawisan tarafından kuruldu. Stellar Pizza CEO’su Tsai, roketler ve uydular için gelişmiş pil sistemleri tasarladığı Elon Musk’ın şirketinde beş yıl geçirdi. Ardından da bir kamyonun arkasına sığan otomatik, temassız bir pizza yapma makinesi yapmak için 23’ten fazla eski SpaceX çalışanını topladı.

Stellar Pizza’nın robotik makinesi, beş dakikadan kısa sürede pizza yapabiliyor. Bir top ev yapımı pizza hamuru makineye konduktan sonra hamura şekil veren makine, hamur hazır olduğunda da sos ve diğer malzemeleri ekliyor. Pizza daha sonra robotik makinedeki dört yüksek sıcaklıktaki fırından birine yerleştiriliyor.

Stellar Pizza’nın çalışanlarından biri, LinkedIn profiline göre roket şirketinin personel için yemek servisi programını oluşturan SpaceX’in eski yönetici şefi Ted Cizma. Cizma, Stellar Pizza için yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı pizzalar yapmak amacıyla pizza danışmanı Noel Brohner ile birlikte çalıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple Çalışanlarından Noel Arifesinde Boykot25 Aralık 2021 Cumartesi 16:23
  • Son Dakika: Zamanda Yolculuk Yapacak James Webb Uzay Teleskobu'nu Uzaya Fırlattı!25 Aralık 2021 Cumartesi 16:09
  • Geri Sayım Başladı: James Webb Fırlatma Rampasında24 Aralık 2021 Cuma 23:47
  • Ailelere İnternet Uyarısı: Fark Edemedim Dememek İçin Çocuk Profilini Kullanın24 Aralık 2021 Cuma 23:21
  • Rusya’dan Google’a 98 Milyon Dolar Ceza24 Aralık 2021 Cuma 20:26
  • Bilim İnsanları, 2021’de İnsanlık Tarihini Değiştiren Bu Keşifleri Konuştu24 Aralık 2021 Cuma 19:50
  • TikTok, Google'ı geride bırakarak en popüler platform oldu24 Aralık 2021 Cuma 15:06
  • 66 Milyon Yıl Öncesine Ait Dinozor Embriyosu Bulundu23 Aralık 2021 Perşembe 23:56
  • Televizyonunuzu Yalamak İster Misiniz? İşte Yalanabilir Televizyon Teknolojisi23 Aralık 2021 Perşembe 21:30
  • Çin Teknoloji Test Uydularını Fırlattı23 Aralık 2021 Perşembe 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti