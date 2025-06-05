Danimarka Başbakanı peçe yasağının eğitim kurumlarını da kapsamasını istiyor

Başbakan Mette Frederiksen Perşembe günü yaptığı açıklamada, sosyal kontrol ve baskı endişelerini gerekçe göstererek 2018 peçe yasağını eğitim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletmek ve mescitleri kaldırmak istediğini belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Perşembe günü yaptığı açıklamada, eğitimde dini sembol ve ritüelleri sınırlayan daha sıkı tedbirler alınması çağrısında bulunarak, bazı Müslüman kadınlar tarafından giyilen tam örtünme yasağının okul ve üniversiteleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.

Ülkede 2018 yılında kamuya açık alanlarda burka ve peçeye getirilen genel yasak, eğitim kurumlarına uygulanmadı.

Ancak aynı zamanda ülkenin Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri olan Frederiksen, yasağın bu şekilde sınırlandırılmasının bir hata olduğunu belirterek bunu değiştirmek istiyor.

Frederiksen yerel medyaya verdiği demeçte, "Mevzuatta, Danimarka'daki eğitim kurumlarında Müslümanların sosyal kontrolüne ve kadınlara baskı yapılmasına izin veren boşluklar var. İnançlı bir insan olma ve dininizi uygulama hakkına sahipsiniz, ancak demokrasi önceliklidir," dedi.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü gibi sivil toplum kuruluşlarının (STK) da bulunduğu genel yasağa karşı çıkanlar, bunun kadınların istedikleri gibi giyinme hakkını ihlal ettiğini belirtti. STK, 2018 yılında yaptığı açıklamada, "Tüm kadınlar istedikleri gibi giyinmekte ve kimliklerini ya da inançlarını ifade eden kıyafetler giymekte özgür olmalıdır," demişti.

Duyuru, bu yılın başlarında harekete geçme çağrısında bulunan Unutulan Kadın Mücadelesi Komisyonu'nun tavsiyelerine doğrudan bir yanıt niteliği taşıyor.

2022 yılında hükümet tarafından oluşturulan aynı komisyon, "azınlık kökenli kadınların diğer Danimarkalı kadınlarla aynı hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesini" sağlamak amacıyla ilkokullarda başörtüsü takılmasına yasak getirilmesini önermişti.

Yasak önerisi o dönemde Danimarka'da tepkilere ve protestolara yol açmıştı. Plan 2023 yılında reddedildi.

Frederiksen ayrıca, birçok üniversite ve kolejde mescitlerin kurulmuş olmalarına itiraz ederek, bu mescitlerin eğitim kurumlarından kaldırılmasını istiyor.

Danimarka Başbakanı bu odaların kapsayıcılık yaratmak yerine "ayrımcılık ve baskı için zemin hazırladığına" inanıyor.

Frederiksen doğrudan bir yasaklama talep etmese de, Eğitim ve Çocuk Bakanı Mattias Tesfaye ve Yüksek Öğretim Bakanı Christina Egelund'un ortak bir çözüm bulmak için okullar ve üniversitelerle diyaloğa gireceğini ve "ibadet odalarının oraya ait olmadığını açıklığa kavuşturacağını" ifade etti.

Yerel basına yaptığı açıklamada, Danimarka toplumunun dini muhafazakârlık tarafından yönetilmesine izin veremeyeceğini söyleyen Frederiksen, "Dininize sahip olmakta serbestsiniz, ancak okuldayken, okulda olmak ve eğitime katılmak için oradasınız," dedi.