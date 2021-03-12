Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Bunun ardından Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurduğunu duyurdu.

Danimarka ve ardından Norveç de AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı. İtalya ise tedarik edilen belirli bir parti AstraZeneca aşısının kullanımını yasakladığını duyurdu.

Danimarka Sağlık Kurumu, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca ile aşı uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Kurumu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtildi. Danimarka'da 60 yaşında bir kadın, aşı olmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu aşamada aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediği vurgulandı.

14 gün için kullanım durduruldu

Açıklamada, aşının kullanımının ilk etapta 14 gün için durdurulduğu belirtilerek, bu sürenin sonunda durumun yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca AstraZeneca aşısının reddedilmediği, sadece kullanımının askıya alındığı vurgulandı. Aşının koronavirüse karşı etkili olduğuna dair raporların bulunduğu hatırlatılarak, diğer yandan olası ciddi yan etkileri ko

Norveç de AstraZeneca'nın kullanımını durdurdu

Danimarka'nın açıklamasının ardından Norveç Sağlık Enstitüsü (FHI) de AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu duyurdu. FHI Müdürü Geir Bukholm, aşı olan bir kişinin kanındaki pıhtılaşma sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamanın ardından, öncelikle yapılacak değerlendirmenin sonucunun bekleneceğini belirtti. Bukholm de Danimarkalı yetkililer gibi aşı ile kanda pıhtılaşma arasında henüz kesin bir bağlantı tespit edilmediğini vurguladı. Bukholm, incelemeler sürerken "ihtiyati" olarak aşının uygulanmasının durdurulduğunu belirtti. Norveç'te AstraZeneca aşısının uygulanmasının ne kadar süreyle durdurulduğu ise açıklanmadı. Ülkede bugüne kadar 122 bin kişiye AstraZeneca aşısı yapılmıştı. Norveç gibi AB üyesi olmayan İzlanda da, AstraZeneca'nın kullanımını askıya aldı.

Danimarka ve Norveç'in ardından İtalya da tedarik edilen belirli bir parti AstraZeneca aşısının kullanımını yasakladığını duyurdu. İtalyan ilaç denetim kurumu AİFA'dan yapılan açıklamada bunun ihtiyati bir tedbir olduğu belirtilerek, aşı ile "istenmeyen ağır sonuçlar" arasında bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı vurgulandı. Reuters'ın haberine göre, AİFA kaynakları aşı sonrasında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Avusturya'da da durdurulmuştu

Avusturya da, bir sağlık çalışanının aşı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından aynı sevkiyatla gelen AstraZeneca aşılarının aşı uygulamasını durdurmuştu. Bunun üzerine Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da, yine belli bir sevkiyat ile tedarik edilen AstraZeneca aşılarını yapmama kararı almıştı. Danimarka'ya da aynı partiden aşı gönderildiği belirtiliyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'daki vaka ile AstraZeneca arasında bağlantı bulunduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını belirtmişti. EMA'nın verdiği bilgilere göre, AstraZeneca aşılarının "ABV5300" adını taşıyan 1 milyon dozluk bölümü 17 ülkeye gönderilmişti. EMA, bu vakanın kurumun Güvenlik Komisyonu tarafından incelendiğini belirtmişti. 9 Mart'a kadar AB içinde AstraZeneca aşısı olan yaklaşık 3 milyon kişiden 22'sinde kanda pıhtılaşma tespit edildiğini ifade eden EMA, ancak bu sayının normalde görülen tromboz vakalarından daha fazla olmadığına işaret etti. İngiltere-İsveç ortaklığına geliştirilen AstraZeneca'ya ocak ayı içinde acil kullanım onayı verilmişti.

Danimarka'nın aşı ile ilgili kararının ardından, AstraZeneca sözcüsü ise "Faz 3 çalışmalarında aşının güvenilirliği kapsamlı olarak incelenmiş ve uzmanlar tarafından değerlendirilen verilerde, aşının genelde iyi bir şekilde tolere edildiği onaylanmıştır" açıklamasında bulundu.

nusunda dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın "ihtiyati" olarak alındığını belirterek, söz konusu vakaların titizlikle inceleneceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da bugüne kadar yaklaşık 560 bin kişi aşının ilk dozunu, yaklaşık 220 bin kişi de aşının ikinci dozunu aldı. 142 bin kişiye ise AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulandı. Ülkede yapılan aşıların yüzde 70'ini BioNTech/Pfizer aşısı, yüzde 4'ünü ise Moderna oluşturuyor.