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Danıştay’dan TSK’de türbana onay: Laikliğe aykırı değil

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TSK'deki kadın askerlerin türban olmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebiyle açılan dava, Danıştay tarafından reddedildi. İki üyenin muhalefet ettiği kararda, ‘başörtüsünün laiklik ilkesine aykırı olmadığı’ iddia edildi.
Danıştay’dan TSK’de türbana onay: Laikliğe aykırı değil

Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) kadın askerin türban takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebiyle açılan davayı, oy çokluğuyla reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Şubat 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe giren yönetmeliğe eklenen maddeyle TSK'de kadın subay veya astsubayların türban takmasının önü açıldı. Söz konusu madde, yönetmelikte şöyle yer aldı:

“Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu bayan subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar ve askeri öğrenciler ile bunların adayları ve kursiyerleri; resmi üniformaları ile birlikte şapka, bere veya kep altına, başlarına taktıkları üniforma renginden, istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak şekilde takabilirler. Bu yönetmelik ekinde yer alan örnek kıyafet biçimleri, bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı olarak yorumlanamaz ve uygulanamaz.”

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), avukatları Doğan Erkan, Metin Bayyar ve Sait Kıran aracılığıyla söz konusu yönetmelik maddesinin iptali talebiyle Danıştay'da dava açtı. Düzenlemenin TSK'de türbanlı-türbansız ayrımı yaratacağı belirtilen dilekçede, bunun laiklik ilkesiyle bağdaşmayacağı, hukuksal düzenlemelerin dini kurala dayandırılamayacağı savunuldu.

MSB’NİN SAVUNMASI: KAMUOYUNU İLGİLENDİRMEZ

Milli Savunma Bakanlığı ise Danıştay'a gönderdiği savunmada, “Bu düzenleme kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkindir. Partinin dava açma ehliyeti yoktur” iddiasında bulundu.

Danıştay 2. Daire, yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. 5 üyenin 3'ünün oyuyla alınan karara başkan vekili Gürsel Mekik ve Mehmet Aydın muhalefet etti.

3 üye arasında, 12. Daire'de görev yaparken Ayasofya'nın müze statüsünü iptal eden karara imza atan üyelerden Hayriye Şirin Ünsel de yer aldı. Ünsel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce HSYK üyeliğine, buradaki görevinin sona ermesinin ardından ise Danıştay üyeliğine atanmıştı.

‘BAŞÖRTÜSÜ TOPLUMUN BÜYÜK KISMI TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ’

Danıştay’ın kararında, TSK’de başörtüsü takılmasıyla ilgili, “laiklik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda bir orantısızlık, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır” denildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde başörtüsü, tarihi, dini ve kültürel boyutuyla uzun yıllar toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul görmüş ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Başörtüsü takan bireylerle, takmayanların uzun yıllar bir arada hatta aynı aile ortamında bile sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu da başörtüsü takan bireylerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskı oluşturmadığını göstermektedir. Dava dosyasına ise davacı siyasi partinin belirttiği varsayımlar dışında bir baskı oluşturduğuna dair bir bilgi, belge veya sunulmamıştır.”

Danıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “İtalya'da okullarda haç işaretinin asılı durmasının laiklik ilkesine aykırı olmadığına, çocuklar üzerinde dini bir etkisinin bulunmadığına ve ayrıca bu sembolün pasif bir sembol olduğuna karar verdiğini” anımsattı.

SON SÖZ İDDK’DE

Karar, davayı açan HKP'ye tebliğ edildi. Parti, 30 gün içinde kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) taşıyabilecek. Danıştay'ın en üst karar organı olan İDDK'nin vereceği karar kesin nitelik taşıyacak. Parti avukatları, ret kararını Danıştay İDDK'ya götüreceklerini açıkladı.

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