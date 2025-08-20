DAÜ 4'üncü Astronomi Atölyesi'nde öğrenciler evreni keşfetti...

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Uluslararası Yaz Okulu Ofisi, New Horizon ve Astronomi Kulübü iş birliğinde düzenlenen 4. Astronomi Yaz Atölyesi, 11-12 Ağustos 2025’te Mustafa Afşin Ersoy Salonu ve DAÜ Beach Club’ta gerçekleştirildi.

DAÜ Uluslararası Yaz Okulu kapsamında; DAÜ Uluslararası Yaz Okulu ve Staj Programları sponsoru Noyanlar Group of Companies desteği ile düzenlenen ve eğitimin gerçekleştirildiği 4. DAÜ Astronomi Atölyesi’ne 3-9. Sınıf ve üzeri öğrenciler katılım gösterdi. 11 -12 Ağustos 2025 tarihlerinde, sadece 9. sınıf ve üzeri öğrencilere yönelik çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Açılışı 11 Ağustos 2025 tarihinde, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda gerçekleştirilen DAÜ 4. Astronomi Atölyesi’ne DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ile fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı.

Açılışın ardından DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Halilsoy “Evrenin Güçleri ve Kozmik Gizemler: Kuvvetler, Kara Delikler ve Karanlık Madde”, DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Huriye Gürsel “Gezegenlerde Hayat: Bir Astrobiyoloji Serüveni”, Dr. Mert Mangut “Nötron Yıldızları ve Yıldızların Yaşam Döngüsü”, Ufuk Balkan “Einstein ve Bilim Felsefesi”, Sinem Karaköse “Meteorolojide Ravisonde Balon Ölçümleri”, Kayra Soykara “Newton ve Elipsin Sırrı”, Gözde Soyel “Evrenin Genişlemesi” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

12 Ağustos 2025 tarihinde ise, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muzaffer Adak “Kütleçekim Dalgası ve Endüstri X.0”, Nottingham Üniversitesi’nden Dr. Chantal Cappelletti “Indroduction to CubeSats” ile Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem Aydıner “Fraktal Evren” konulu çevrim içi sunumlar gerçekleştirdiler. Öte yandan Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda devam eden sunumlarda DAÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. S. Habib Masharimousavi “Geometry and Spacetime”, Sedat İzcan “Görevimiz Uzay: Uygulamalı Küp Uydu Tasarımı Atölyesi”, Melisa Sultan Tokpınar “Karanlığın Pandorası: Evrenin Görünmeyen İmparatorluğu” konulu sunumlar gerçekleştirdiler.

“Evreni Bir Gecede Keşfet”

DAÜ 4. Astronomi Atölyesi kapsamında verilen eğitimler dışında öğrencilere yönelik “Evreni Bir gecede Keşfet” konulu teleskoplarla gözlem etkinliği gerçekleştirildi. 11 Ağustos 2025 tarihinde 3-8’inci sınıf öğrenciler için düzenlenen etkinlikte teleskoplarla gezegen ve yıldız gözlemi gerçekleştirildi. Söz konusu etkinliğe DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı da katıldı.

Etkinlik sonunda Prof. Dr. Sakallı tarafından, New Horizon İnisiyatifi adına Yenal Öğmen’e hediye takdim edildi. Ayrıca eğitime katılan tüm öğrencilere, DAÜ tarafından e-sertifika da gönderilecektir.