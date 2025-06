DAÜ-Marmara Uluslararası Ortak Tıp Programı’na TEPDAD Akreditasyonu

ORTAK TIP PROGRAMI ALANINDA AKREDİTE EDİLEN İLK PROGRAM OLAN DAÜ-MÜ ULUSLARARASI ORTAK TIP PROGRAMINA AKREDİTASYON BELGESİ DÜZENLENEN TÖREN İLE TAKDİM EDİLDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortak yürüttüğü Uluslararası Ortak Tıp Programı, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi. Ortak Tıp Programı alanında akredite edilen ilk tıp programı olan DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’nın Akreditasyon Belgesi 2 Haziran 2025 Pazartesi günü, saat 09.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen takdim töreni ile teslim edildi.

Söz konusu törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyesi Halil İbrahim Orun, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“DAÜ, KKTC’nin Yükseköğrenimde Lokomotifidir”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan tören açılışında konuşan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, DAÜ’nün Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden üniversiteye dönüşümüne, hızla geliştiği dönemlerden 2012 yılında Tıp Fakültesi’nin kurulmasına kadar gelişiminin devam ettiğini ve bugün Marmara Üniversitesi ile ortak yürütülen tıp programının ilk kez akredite edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti. Dr. Dinçyürek eğitimin artık büyük bir rekabet içinde olduğunu vurgulayarak, öğrenciyi ikna etmenin yolunun bilgiye, belgeye ve uluslararası standartlara sahip olduğunun kanıtları ile mümkün olduğunu vurguladı. DAÜ’nün birçok fakülte ve bölümde olduğu gibi Tıp Fakültesi’nde de uluslararası akreditasyona sahip olmasının büyük başarı olduğuna değinen Dr. Dinçyürek, başarının elde edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Dr. Dinçyürek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğrenimin lokomotifi ve yol göstericisi olan DAÜ’yü her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirterek, DAÜ’yü her zaman başarıları ile görmek istediklerinin altını çizdi.

“KKTC’de Yükseköğrenim Her Geçen Gün Gelişmektedir”

Ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu böylesi anlamlı bir günde DAÜ’de bulunmaktan son derece memnun olduğunu bildirdi. Sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorların gelişmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğrenimin her gün geliştiğini ve üniversitelerin uluslararası kurumlardan akredite olmasının öncelikli hedefler içinde olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu “DAÜ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lokomotifidir. Üniversitenin içinde de Tıp Fakültesi üniversitenin lokomotifidir. DAÜ’nün gelişmesini her zaman destekliyoruz. Dünyada görünür hale gelmesi sadece belge olarak değil mezunları açısından da önemlidir. Birçok ülkede mezunlarla karşılaşmakta ve bununla ilgili büyük mutluluk hissetmekteyiz. DAÜ’den yetişen öğrencilerin birer hayat kurtarması ve insanların sağlığına kavuşmasını sağlaması bizim hedeflerimiz içerisindedir. Marmara Üniversitesi’ne ve DAÜ’ye emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Halkı’nın her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının mezunları ile dünyanın her yerinde var olduğunun altını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yükseköğrenimi daha iyi yerlere taşıma noktasında büyük çaba içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, DAÜ’nün de kendi içerisinde yaptığı uluslararası çalışmalarla daha da iyiye gideceğine inandığını belirtti. Çavuşoğlu, akreditasyonun hayırlı olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından Dr. Dinçyürek ve Çavuşoğlu’na DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç tarafından katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

“Sürekli Gelişimin Somut Bir Göstergesi”

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora törende gerçekleştirdiği konuşmasında Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana geçen süre zarfındaki gelişiminden bahsederek, akreditasyonun tıp eğitiminin belirli standartlarda yürütüldüğünü belirten bir değerlendirme süreci ve sürekli gelişimin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

DAÜ Ayrıcalıklı Bir Eğitim Sürecine Sahip

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu gerçekleştirdiği konuşmasında Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin uluslararası ortak tıp programının benzeri olmayan yenilikçi bir eğitim modeli ile kurulduğunu belirterek her iki eğitim kurumunun güçlü altyapısı ile bugünlere geldiğini vurguladı. Öğrencilerin ayrıcalıklı bir eğitim süreci yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Güzoğlu, mezunların dünyanın farklı bölgelerinde hekimlik yaptıklarını da vurguladı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli ise konuşmasında akredite edilmenin önemine değinerek, bu bilinçle çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Şehirli, akreditasyonun her iki eğitim kurumu için de hayırlı olmasını temenni etti.

Açılışta konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğrenim denince ilk akla gelen üniversitesi olduğunu vurguladı. Gazimağusa’nın ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikinci büyük şehri olduğunu belirten Dr. Uluçay, şehrin üreten ve çalışan bir şehir olduğunu, DAÜ’nün ise bu şehirde bu ülkenin gururu olduğunu aktardı. Dr. Uluçay, emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, hayırlı olmasını temenni etti.

“Bu Belge Sizin Attığınız Her Adımdaki Güvencenizdir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, ortak bir hayalin, bilimsel tutkunun ve inancın zaferine tanıklık etmek adına bir araya gelindiğini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, ortak yürütülen uluslararası tıp programının akreditasyonunun sadece akademik onay noktasında olmadığını, ayrıca ülkenin yükseköğretim tarihinde örnek bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. Söz konusu belgenin kalite, vizyon ve sürdürülebilir mükemmelliği temsil ettiğini aktaran Prof. Dr. Kılıç, belgenin eğitimdeki iddianın, bilime olan bağlılığın ve insan hayatına duyulan saygının ürünü olduğunu aktardı. DAÜ olarak eğitimi geleceğe yatırım olarak gördüklerini aktaran Prof. Dr. Kılıç, alınan söz konusu akreditasyonun da atılan adımların ne derece doğru olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti. Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kılıç, başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu vurguladı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kılıç “Bugün sizin için bir başlangıçtır. Bu fırsat yalnızca eğitim değil insan hayatına dokunma ve umut olmaktır. Sizler sadece geleceğin hekimleri değilsiniz yaşamın her alanında iyileştirici ve dönüştürücü etki yaratacak nesilsiniz. Bu belge sizin attığınız her adımdaki güvencenizdir.” ifadelerini kullandı.

Örnek Bir Eğitim Modelinin Başarısıdır

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt gerçekleştirdiği konuşmasında iki köklü üniversitenin birlikte yürüttüğü örnek bir eğitim modelinin başarısını takdir etmek için bir araya gelindiğini belirterek, Marmara ve DAÜ arasında yürütülen ortak tıp programının 6 yıl süre ile akredite edilmesinin önemine değindi. Programın başarılarında emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Prof. Dr. Kurt, akreditasyonun bir anlayışın ve sürekli iyileştirme kültürünün göstergesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kurt, yetiştirilen hekimlerin meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluğun bilinci ile ülkeye ve insanlığa hizmet ettiğini belirtti. Akreditasyonun önemine değinen Prof. Dr. Kurt, öğrencilere seslenerek “Her iki üniversitenin en kıymetli parçalarısınız. Sizlere verilen eğitim yalnızca kültürle sınırlı değil aynı zamanda insan sağlığına duyulan yüksek sorumluluğu ve etik değerleri uluslararası bakış açısı ile içeren bir yaşam biçimidir. Ortak tıp eğitimi alıyor olmanız farklı kültür ve akademik yaklaşımlarla tanışmanız ve bunu mesleki yeterliliğinizle birleştirmeniz anlamına gelmektedir.” dedi.

“Sizler Bu Toprakların Umudusunuz”

Yoğun programından dolayı törene katılamayan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada hep birlikte çok anlamlı bir başarıyı kutlamak için bir aradayız. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Akreditasyon demek, bu program yüksek standartlara uygun şekilde yürütülüyor, burada verilen tıp eğitimi güvenilir, nitelikli ve çağdaş bir temele dayanıyor demektir. Bu belge, yıllardır bu alanda emek veren herkesin alın terinin, bilgisinin ve vizyonunun bir sonucudur. Bu ortak programın ilk adımlarını atarken, hedefimiz sadece bir diploma değil; dünyanın her yerinde ayakta durabilecek hekimler yetiştirmekti. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefe ne kadar yaklaştığımızın somut bir kanıtıdır.” Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Dr. Özcenk öğrencilere “Sizler bu toprakların umudusunuz. Tıp eğitiminizi alırken sadece bilgi değil; vicdan, sorumluluk ve etik de öğrendiğinizi biliyorum. Bu belge sizler için de bir güvence. Yolunuz açık, yüreğiniz güçlü olsun.” ifadelerini kullandı. Dr. Özcenk DAÜ olarak, her zaman olduğu gibi bilimin ve insanlığın yanında durmaya, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmeye devam edileceğinin altını çizdi.

TEPDAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ise burada bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, akreditasyonun önemine değindi. Akreditasyonun tek ölçüt olmadığını aynı zamanda hazırlanması kadar değerlendirmesinin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sayek, sürecin anlam kazanması için sürdürülebilir olmasının önemine değindi. Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Sayek tarafından “Gelecekte Tıp Eğitimi” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından Prof. Dr. Sayek tarafından DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilüfer Güzoğlu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman Şehirli’ye akreditasyon belgeleri takdim edildi. Ardından Prof. Dr. Kılıç ve DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Öztoprak tarafından emeği geçenlere plaket takdim edildi.