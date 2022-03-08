DAÜ-SEN: 8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür

8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit haklar için verdiği mücadelenin tarihi uzun ve ilham vericidir. Eşit maaş, daha iyi çalışma koşulları ve oy verme taleplerinden, şimdilerde hayatın her alanındaki eşitsizliğe, haksızlığa ve emek sömürüsüne karşı verilen mücadele bugün artık daha gür sesli, daha kalabalık ve kadın erkek beraber dayanışma içinde verilmektedir. Ancak cinsiyet ayrımcılığı, eşitsizlik ve kadının savunmasızlığı tüm dünyada devam etmektedir. Kadınları işte ve evde orantısız bir şekilde etkileyen travmatik bir salgınla geçen iki yılın ardından şimdi de savaş ile mağduriyetin özneleri yine en çok kadın ve çocuklar olmaktadır. Daha gür çıkan sesler bizleri umutlandırsa da, vermemiz gereken mücadelenin daha bitmediğini unutmamak gerekir.

Sendikamız geçen hafta imzalanan 2022-2024 yılları arasında geçerli olacak ve Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Akademik Personelin çalışma şartlarını, özlük haklarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile çalışma ortamındaki eşitsizliğin giderilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve özellikle kadın meslektaşlarımızın uğradıkları ayrımcılıkların azaltılması hedeflenmiştir. Bu başarı sendikamızın kurulduğu ilk günden beri kadın erkek omuz omuza, eşit bireyler olarak mücadele vermesinin sonuçlarından biridir. Daha yolumuz uzundur ancak kadınlar asla yalnız değildir. Birlikte, güçlü ve kararlıyız.

Yaşasın kadın ve erkeklerin emek mücadelesi!

Yaşasın eşitlik ve adalet mücadelemiz!

DAÜ-SEN