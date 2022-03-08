  • BIST 1.997,33
  • Altın 937.9
  • Dolar 14.4813
  • Euro 15.7354
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

DAÜ-SEN: 8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür

» »
Açıklamada "Daha yolumuz uzundur ancak kadınlar asla yalnız değildir. Birlikte, güçlü ve kararlıyız" denildi.
DAÜ-SEN: 8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür

8 Mart, Kadın Emekçilerin Mücadele Günüdür

 

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşit haklar için verdiği mücadelenin tarihi uzun ve ilham vericidir. Eşit maaş, daha iyi çalışma koşulları ve oy verme taleplerinden, şimdilerde hayatın her alanındaki eşitsizliğe, haksızlığa ve emek sömürüsüne karşı verilen mücadele bugün artık daha gür sesli, daha kalabalık ve kadın erkek beraber dayanışma içinde verilmektedir. Ancak cinsiyet ayrımcılığı, eşitsizlik ve kadının savunmasızlığı tüm dünyada devam etmektedir. Kadınları işte ve evde orantısız bir şekilde etkileyen travmatik bir salgınla geçen iki yılın ardından şimdi de savaş ile mağduriyetin özneleri yine en çok kadın ve çocuklar olmaktadır. Daha gür çıkan sesler bizleri umutlandırsa da, vermemiz gereken mücadelenin daha bitmediğini unutmamak gerekir.

Sendikamız geçen hafta imzalanan 2022-2024 yılları arasında geçerli olacak ve Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Akademik Personelin çalışma şartlarını, özlük haklarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile çalışma ortamındaki eşitsizliğin giderilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi ve özellikle kadın meslektaşlarımızın uğradıkları ayrımcılıkların azaltılması hedeflenmiştir. Bu başarı sendikamızın kurulduğu ilk günden beri kadın erkek omuz omuza, eşit bireyler olarak mücadele vermesinin sonuçlarından biridir. Daha yolumuz uzundur ancak kadınlar asla yalnız değildir. Birlikte, güçlü ve kararlıyız.

Yaşasın kadın ve erkeklerin emek mücadelesi!

Yaşasın eşitlik ve adalet mücadelemiz!

DAÜ-SEN

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı07 Mart 2022 Pazartesi 21:06
  • CTP KADIN ÖRGÜTÜ: “HEDEFİMİZ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ, GÜVENLİ BİR ÜLKE VE BARIŞTIR”07 Mart 2022 Pazartesi 20:56
  • ATAOĞLU: “KADINLARIN BİLGİ VE CESARETİYLE DAHA GÜÇLÜ BİR KKTC İNŞA EDECEĞİZ”07 Mart 2022 Pazartesi 20:35
  • KIBTES Tüm Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı07 Mart 2022 Pazartesi 20:25
  • CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI’NA ÖZDENEFE SEÇİLDİ07 Mart 2022 Pazartesi 20:03
  • Hak-Sen: Kadınlar Eşit, Adil, İnsan Onuruna Yaraşır, Barış İçinde Yaşamak İstiyor07 Mart 2022 Pazartesi 20:02
  • 371 Vaka 1 Vefat07 Mart 2022 Pazartesi 19:46
  • Meclis Başkan Yardımcılığı’na Fazilet Özdenefe seçildi07 Mart 2022 Pazartesi 19:27
  • Limasol Türk Kooperatif Bankası Her Zaman Kadının Yanında07 Mart 2022 Pazartesi 19:14
  • Özçınar: Ayrımcılığa Karşı Durmak Herkesin Sorumluluğu07 Mart 2022 Pazartesi 19:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti