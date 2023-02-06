DAÜ-SEN: Türkiye'nin Acısı Bizim Acımızdır!

İşte açıklama;

Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen korkunç deprem bizi kalbimizden vurdu. Derin üzüntü ve kaygı içinde haberleri takip ediyoruz. Aklımız enkaz altında kalan kardeşlerimizledir. Tüm umudumuz can kaybı sayısının daha fazla artmamasıdır.

Hayatını kaybeden masumların ailelerine, sevdiklerine, Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Sendikamız, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu sefer de tüm imkanlarını yaraların sarılması ve Türkiye ile dayanışma için kullanacaktır. Acın, acımızdır Türkiye!

Başın sağ olsun, Türkiye!

Geçmiş olsun, Türkiye!

Kalbimiz ve fikrimiz seninle.

DAÜ-SEN