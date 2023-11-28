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DAÜ ve Medi Foundation İş Birliği Protokolü İmzaladı

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DAÜ ve Medi Foundation'dan Anlamlı İş Birliği: Öğrencilere ve Topluma Destek Projeleri Başlıyor
DAÜ ve Medi Foundation İş Birliği Protokolü İmzaladı

DAÜ İLE MEDI FOUNDATION ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Medi Foundation arasında, 28 Kasım 2023 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde iş birliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi imza koydu. İmza töreninde DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer de hazır bulundu.

 

“Topluma Hizmet DAÜ’nün Görevidir”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitelerin sorumlulukları arasında yalnızca eğitimin değil, aynı zamanda topluma hizmetin de yer aldığını belirterek, bu doğrultuda bir sivil toplum kuruluşu olan Medi Foundation ile iş birliği çalışmalarını başlatmak üzere protokol imzalayacaklarını kaydetti. DAÜ’nün, üniversite ve toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek ve toplumun sorunlarını belirleyerek bu sorunlara çözümler üretmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, Medi Foundation ile başlattıkları iş birliğinin DAÜ öğrencilerine ve topluma fayda sağlamayı amaçladığını aktardı.

 

“DAÜ ile Birlikte Topluma Destek Olmayı Hedefliyoruz”

Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi, bu yola çıkarken öğrencilerin karşılaştığı özel zorlukları anlamanın önemine işaret etti. Bu zorluklara örnek olarak başlıca yeni bir ortama uyum sağlama, derslere alışma ve yükseköğretimdeki baskılarla baş etme gibi konuları gösteren Medi, aynı zamanda bağımlılık ve akıl sağlığı konularında da DAÜ ile birlikte topluma destek olmayı hedeflediklerini belirtti. İş birliği kapsamında; hukuk, kültür şoku ve topluluk oluşturma etkinlikleri konularında seminerler düzenlenebileceğine işaret eden Medi, yapacakları atölye çalışmalarıyla da öğrencilere yalnızca akademik alanla ilgili değil, aynı zamanda hayatın karmaşıklıklarıyla da başa çıkma becerilerini geliştirecek araçlar sunmayı planladıklarını kaydetti.

 

Medi Foundation Hakkında

Bir rehabilitasyon tesisine sahip olan Medi Foundation; bağımlılığı engelleme, bağımlılık tedavisi, akıl sağlığı, bağımlılıktan etkilenen bireyler ve ailelerin iyileştirilmesini hedefliyor. Bireyleri iyileşme yolculuklarının her aşamasında desteklemek için çeşitli rehabilitasyon, eğitim, kişisel gelişim programları ve yaratıcı etkinlikler sunan Medi Foundation, sürdürülebilir iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Bireylerin gizlilik haklarına sahip çıkarak tesislerinde geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerini kullanan Medi Foundation, en iyi hizmeti sunmak için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa çalışıyor

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