DAÜ'de yemin töreni: 500’e yakın sağlık profesyoneli 9 Temmuz'da yemin edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, 2024–2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için düzenlenecek yemin törenleriyle mesleğe ilk adımlarını atmaya hazırlanıyor.

500’E YAKIN SAĞLIK PROFESYONELİ YEMİN EDECEK

9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 19.00’da düzenlenecek 2024–2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde, 500’e yakın sağlık profesyoneli yemin edecek. Törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde genç mezunlar mesleki ilkelere bağlı kalacaklarına dair yemin edecek.

YEMİN TÖRENLERİ VE FAKÜLTE ONURLANDIRMA TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

DAÜ Eczacılık Fakültesi, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 09.30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Yemin Töreni ve Fakülte Onurlandırma Töreni düzenleyecek. Bu törende mezunlar mesleki yeminlerini ederken, aynı zamanda fakültenin 2024–2025 Akademik Yılı’nda elde ettiği çeşitli başarılar da onurlandırılacak. Bu başarılar arasında; Eczacılık Fakültesi’nin Amerika Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Konseyi tarafından M. Pharm ve Pharm.D. programları için aldığı akreditasyonlar, Selected Global Trends in Pharmaceutical Sciences isimli bilimsel kitabın hazırlanması ve basımı, Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresi’nin düzenlenmesi ve 2025–2030 Stratejik Planı’nın hazırlanması yer alıyor.

Öte yandan, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek yemin töreniyle meslek hayatlarına başlayacak.

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ile Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi arasında yürütülen MÜ–DAÜ Uluslararası Ortak Tıp Programı 2024–2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları ise, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da aynı salonda gerçekleştirilecek törenle Hipokrat Yemini ederek hekimliğe ilk adımlarını atacak.