DAÜ’lü akademisyenler “Woodle” ile görme engelli çocuk şenliği’ne katılıyor

WOODLE, gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve öğretim görevlisi Hare Eminoğlu, görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli oyuncak ile Görme Engelli Çocuk Şenliği’ne katılıyor.

Doç. Dr. Çavuşoğlu ve Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti, İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk İl Halk Kütüphanesi ile Milli Eğitim Bakanlığı, Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu iş birliğinde Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda 14 Kasım 2018, Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Görme Engelli Çocuk Şenliği’nde “WOODLE” oyuncağı ile görme engelli çocuklarla atölye çalışması yapmak üzere İzmir’e davet almış bulunuyor. Halk Sanatlar Derneği (HASDER) tarafından hazırlanan WOODLE prototipleriyle ana sınıf ve ilkokul seviyesindeki farklı yaş gruplarından görme engelli çocuklara eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim yaşatmak hedefleniyor.

WOODLE, gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncaktır. Özellikle 3 yaş ve üzeri çocuklar için düşünülen Woodle’ın her bir setinde iki hayvan bulunmaktadır. Parçalar doğru yazılıp, dizildiğinde doğru hayvan biçimini elde edecek şekilde bir oyuncak kurgulanmıştır.

Woodle’ın hem eğlendirici hem de eğitici bir yöntemle çocuğun gerek bilişsel gerekse de duyuşsal, dil, motor gelişimini oynayarak, dokunarak, okuyarak, yazarak görme ve dokunma hislerini harekete geçireceği düşünülmektedir.