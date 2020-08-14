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De Quervain Sendromuna Dikkat !

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Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu konu hakkında bilgiler verdi.
De Quervain Sendromuna Dikkat !

De Quervain sendromu, el bileğinin sık görülen bir ağrı sebebidir. Başparmağına ekstansiyon (doğrultma) yaptıran abdüktör pollicis longus (APL) ve ekstansör pollicis brevis (EPB) kasları tendonlarının ağrılı bir iltihaplanmasıdır. Şişen tendonlar ve kılıfları içinden geçtikleri dar tünele sürtünür. Bu ağrı, başparmağın tabanında ve alt kola yayılan ağrıya sebep olur.

 

De Quervain sendromunun nedenini tam olarak tespit etmek zordur. Aşırı kullanım, başparmağın bir yerlere çarpması, tekrarlayan kavrama hareketleri, Bilgisayar kullanımı ve romatoid artrit gibi bazı iltihaplı durumlar hastalığı tetikleyebilir.

De Quervain sendromunun belirtileri

De Quervain sendromunun belirtileri arasında başparmağın dip tarafı boyunca tendonlar üzerinde ağrı bulunur. Durum yavaş yavaş veya aniden ortaya çıkabilir, ancak her iki durumda da ağrı başparmağa veya önkola doğru yayılabilir. Başparmak hareketi, özellikle nesneleri sıkıştırırken veya tutarken zor ve acı verici olabilir. Başparmağın tabanında bileğin yan tarafında şişme ve ağrı da görülebilir ve bu ağrı, başparmak ve bilek hareketiyle artabilir.

Finkelstein testi De Quervain sendromunu teşhis etmek için kullanılır. Bu test, başparmak avuç içine yerleştirilmiş bir yumruk yapılarak gerçekleştirilir. Bilek serçe parmak tarafına büküldüğünde ağrı vardır. Bu hareket ağrılıysa, De Quervain sendromu olabilir.

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