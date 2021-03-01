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Değirmenlik bölgesinde yeni 8 vaka

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Karavezirler “Cihangir’deki bir aile apartmanında 8 vaka çıktı, tümü de karantina otelindedirler” dedi.
Değirmenlik bölgesinde yeni 8 vaka

BRT yayınına telefonla bağlanarak bilgi veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler vakaların temaslılar arasından çıktığını açıkladı, söz konusu kişilerin virüsü nereden bulaştıklarının bilinmediğini söyledi.

Karavezirler “Cihangir’deki bir aile apartmanında 8 vaka çıktı, tümü de karantina otelindedirler” dedi.

Bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu ifade eden Karavezirler, “Dışta denetim yapıyoruz ama kim nereye misafirliğe gidiyor bilemiyoruz. Kırsal kesimde misafirlikler bir nevi engellendi ama burada aile apartmanı olduğu için fazla vaka görüldü. Karantina otelinde olan bazı kişiler de pozitifleşmeye başladı.” yorumunda bulundu. 

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