Demirel: Adıyaman'da çalışmalardan netice alınmasına yakın

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, henüz Adıyaman’da enkaz altında kalan, öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan KKTC’li kafileden birine ulaşılmadığını ancak çalışmalardan netice alınmasına yakın olunduğunu belirtti.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, henüz Adıyaman’da enkaz altında kalan, öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan KKTC’li kafileden birine ulaşılmadığını ancak çalışmalardan netice alınmasına yakın olunduğunu belirtti.

Demirel, “Yakın zamanda çocuklarımızdan haber alacağız, sonuca yaklaşıyoruz, öyle görünüyor” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Demirel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin İsias Hotel enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek henüz KKTC’li kafileden kimseye ulaşılamadığını ama çalışmalardan netice alınmasına yakın olunduğunu belirtti.

Fatma Demirel, otel enkazda hayat belirtisi olup olmadığına yönelik soru üzerine, “Bazen bir ümit oluyor, ‘ses geldi’ deniyor, koşuyorlar ama yok… Ses yok… Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor…” dedi.

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, öğrencilerden bazılarının hastanede olduğuna dair duyumlar aldıklarını, bu nedenle hastaneleri dolaştıklarını da belirterek, hastanelerde KKTC’den hiçbir yaralı olmadığını söyledi.

TAK/BRT