Deniz Baykal'dan AKP'ye Libya desteği: Kutluyorum

Meclis’te AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen, TSK güçlerinin Libya’da bulunmasının önünü açan Libya tezkeresine CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’dan destek geldi.

CHP’nin eski lideri Baykal, Yeniçağ‘dan Orhan Uğuroğlu’na yaptığı açıklamada “Libya, paranın ötesinde Amerika’nın ambargo koyduğu bir ülkeye ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO’nun Libya’ya operasyon yapmasını ve Türkiye’nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum. NATO yukarıdan Libya’yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. Siyasetin ne kadar acımasız ne kadar vahşi bir şey olduğunu orada bir kez daha anlamış oldum.” dedi.

“İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar.” diyen Baykal, tezkerenin kabulünden memnuniyetini ise “Libya çok önemli bir ülke, Afrika’nın giriş kapısı. Libya’yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM’nin, Libya’daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli.” ifadelerini kullanarak gösterdi.