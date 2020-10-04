Denktaş: Konfederasyon benim önerimdir.

DENKTAŞ: “KIBRIS TÜRK HALKI TEHDİTLE VE TELKİNLE HAREKET

ETMEZ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “biz maalesef Rumların Kıbrıs

Türkler alt yönetimdir algısını güçlendirdik. Bizim yapmamız gereken ilk olarak

kendi irademizin bize ait olduğunu göstermektir. Kıbrıs Türk Halkı tehditle ve

telkinlerle hareket etmez. Evet Türkiye ile birlikte hareket eder. Çünkü bütün dünya

bizi sadece Türkiye ile hareket etmeye zorlamaktadır ama Türkiye ile hareket

etmemiz bir al ver meselesi değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan altı isim, Kıbrıs Postası TV ekranlarında canlı

olarak yayınlanan “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programında buluştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik müdahaleler olduğunun da altını çizen

Denktaş, “halkımız çocukları ile tehdit ediliyor. Büyükelçilikte demiyorum ne idüğü

belli olmayan bu kişilere hepimiz ortak tepki koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Denktaş, “son zamanlarda bu devlete inanıyorsanız falanca adaya, bu toprakları vatan

sayarsanız falan adaya oy verirsiniz diye söylemler gelişiyor. Değerli vatandaşlarımız

bu devlet ve vatan hepimizindir. Güdülen bir sürü değil varoluş mücadelesi vermiş bir

halkın devamı olduğumuzu ve irademizi de ortaya koyma görevi halkındır” şeklinde

konuştu.

“FARKI HALK BİLİR VE ORTAYA KOYAR”

“Cumhurbaşkanlığına aday olmamla ilgili halk o farkı bilir ve ortaya koyar. Onun

için bu 10 dakikayı ben biraz daha verimli kullanmak istiyorum. Görüşmeler süreci

içerisinde 1974ten itibaren şu hata yapıldı bu hata yapıldı demek doğru değildir.

Konjektürel değerlendirmek gerekir, o tarihte alınan kararlar o dönemde geçerliydi.

Şimdi o tarihi algılamamız doğru değil. Bütün bu süreç içerisinde bizim bıraktığımız

ve üstüne düşünmediğimiz bir olay var, o da alt yönetim algısıdır. Nedir alt

yönetimden kurtulmak, ne demektir buna değinmek istiyorum. Bütün sorunların en

önemli noktası alt yönetim algısıdır. Güney Kıbrıs’ın İnsan Hakları Mahkemesi’nde

elde ettiği birkaç kara ile Kıbrıs Türk tarafının alt yönetim olduğu vurgulandı.”

“ALT YÖNETİM ALGISINI BİZ DE GÜÇLENDİRDİK”

“Rumlar, ‘Türkiye ne derse KKTC onu yapar, onun için de sorumlu Türkiye’dir’

algısını yarattılar. Özne Türkiyedir, Kıbrıslı Türkler sorumlu değildir. O günden

beridir Rum tarafı Türk tarafını muhatap almaya çalışmaktadır. O dönemden itibaren

Rum ve Yunan ikilisi, Türkiyeyi Doğu Akdenizde hapsetme çabası içerisindedir. Biz

de Rum tarafının, ‘Kıbrıslı Türklerin kendi kendine karar alma yetkisi yoktur’ algısını

maalesef güçlendirdik. Bu hâlâ devam ediyor, bugün yaşadıklarımız dahil alt yönetim

olgusunu güçlendirmektedir. Bizim yapmamız gereken; birincisi kendi irademizin

bize ait olduğunu göstermektir. Annan Planı referandumunda aslında tescil etmiş

olduğumuz self-determinasyon hakkımızın varlığının peşinden, bu süreç içerisinde hiç

koşmadık. Bizler Kıbrıs Cumhuriyetinden kaynaklanan haklarımızı değil, Kıbrıs

Cumhuriyetine devredilen haklarımız olduğunu Dünya ile konuşmalıyız.”

“BİRÇOK BM ÜYESİ ÜLKEDEN DAHA DEVLETİZ”

“Türkiye ile 1974’ten sonra ortak bir hedef belirleyip o hedefe doğru adımlar atmadık.

Hep günübirlik politikalarla tepkiler vererek bugünlere geldik. Şimdi artık şunu

göstermemiz lazım; siyaseten tanınmasak da, siyaseten tanınan bir BM üyesi

devletten biz, daha devlet bir ülkeyiz. Bu ülkedeki demokrasi, birçok BM üyesi ülke

demokrasilerinden daha üst seviyededir. Kıbrıs Türk Halkı birçok yerden gelip bu

ülkede vatandaş olmuş olsa da bu kültürel zenginliği birlikte yaşayabilmekte, birlikte

karar üretebilmekte ve birlikte geleceğe doğru yürüyebilmektedir.”

“KIBRIS TÜRK HALKI TEHDİTLE VE TELKİNLERLE HAREKET

ETMEZ”

“Kıbrıs Türk Halkı tehditle ve telkinlerle hareket etmez. Evet Türkiye ile birlikte

hareket eder. Çünkü bütün dünya bizi sadece Türkiye ile hareket etmeye

zorlamaktadır ama Türkiye ile hareket etmemiz, AB’nin zannettiği gibi bir al-ver

meselesi değildir. Türkiye ile tarihsel bir güçlü bağın olduğunu bilerek hareket

etmeliyiz. Ona göre alt yönetim algısından kurtulabiliriz. Dünyanın bize saygı

duymaya başlaması, Güneyin bizi bir anlamda var olarak kabul etmesi için, eşit orta

olduğumuzu ve bizsiz hiçbir konuda karar verme yetkisi olmadığını göstermek için,

tüm uluslararası hukuk yollarını da kullanmak suretiyle ve gerekirse bugüne kadar

çok yapmadığınız neredeyse hiç yapmadığımız Rum mahkemelerinden başlayarak iç

hukuku bitirip yolumuza devam etmeliyiz. Bu, alt yönetimi algısının ortadan kalkması

yollarından biridir.”

“HALKIMIZ ALT YÖNETİM ALGISINI KIRMAK İÇİN

HEVESLENDİRİLMEKTEDİR”

“Maalesef bu seçimlerde yaşadığımız bir takım olaylar, kendini devletin temsilcisi

olarak atleden insanların ortaya koyduğu yaklaşımlar, tehditler, telkinler, bütün bunlar

insanımızı, işte o alt yönetim algısını kırmak için daha da bir heveslendirmektedir.

Meselenin özü de budur, bunu bilerek hareket etmeliyiz. Türkiye ile bizi

uzaklaştırmaya, bağlarımızı zayıflatmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği bir olgudur.

Biz kendi irademizle, kendi demokrasimizle Türkiye ile birlikte hedefe doğru adım

adım gitmeliyiz bu çok önemlidir. Söylemek istediklerimizi söylemekten korkacak

olursak hiçbir yere varmamız mümkün değildir. Alt yönetim olduğumuzu, yönetim

bile olmadığımızı dünyadan saklamış oluruz. Bu da bizi yok oluşa doğru götürür.”

“ KIBRIS TÜRK HALKI CUMHURBAŞKANIYLA BİRLİKTE

GÖRÜŞMECİSİNİ NE SEÇER”

Görüşmecilik yetkisi 1993;te Sayın Denktaşın müracaatı ile meclisten yetki aldığı bir

şeydir. Ama onun ötesinde Kıbrıs Türk halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı aynı

zamanda görüşme parametreleri içerisinde Kıbrıs Türk lideri olarak görüşme

masasında yer alır. Meclis tarafından görüşmecilik yetkisi kişi Denktaş'a verilmiş

değil Cumhurbaşkanına verilmiştir. İsim değişir orada ama Cumhurbaşkanı görüşmeci

olarak devam eder. Nitekim 2004 referandumu öncesinde o dönemin Cumhurbaşkanı

Denktaş, Başbakan Talat ve Dışişleri Bakanı olarak beni görüşmeci yetkilendirdi.

Cumhurbaşkanı dünya tarafından kabul edilen şekliyle toplum lideri olarak toplumun

sesidir, toplumun görüşmecisidir. Çok yapılıyor bu tartışma. Denktaş döneminde o

dönemin muhalefeti Denktaş’ın görüşmecilik yapma yetkisi yoktur diye meclise

konuyu getirdiğinde karşı çıkanlardan biri bendim. Bugün Denktaş değil bir

başkasıdır diye görüşmecilik yoktur diyemem. Meclise konu geldiğinde yine dur

diyenlerden biri olacağım. Evet siyaseten tanınmamış bir ülkenin Cumhurbaşkanını

seçeriz ama görüşmecisini de seçeriz. Bu çok iyi anlaşılmalı ve bu konuda tavrım

nettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı sonrasında ve meclisimizin

Bağımsızlık Bildirgesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki toplumlu iki

kesimli federasyonu engellemeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. O nedenle mevcut

parametrelere göre devam etmiştir.

“KONFEDERASYON BENİM ÖNERİMDİR”

Konfederasyon konusunda 1996 yılında bu şekilde federasyon kuramayız iki devletli

bir federasyon kurmaya odaklanmalıyız görüşü bana aittir. Bunu ısrarla vurguladım

Allah rahmet eylesin İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde konfederasyon

gündeme gelmeden hemen önce çağırıldım ve dedi ki bana müjdeler olsun kaç

zamandır söylediğin iki devletli çözüm görüşülecek. 1996 yılından bahsediyorum o

zaman başlayan kampanya iki devletli çözümü değil Annan Planı’nı getirdi. Bir kere

sorun parametrelerde değil, mevcut parametreler gölgesinde Güney'in millet devlet

coğrafya üçgeninde kendi kurduğu taahüldür. Onlara göre Kıbrıs'ın bütündür, halk

elendir, devlet kendileridir. Buna da Türklerle paylaşmak istemiyorlar. Kıbrıs'ta

çözümsüzlük eskiden zannedildiği gibi Denktaş değil çözümsüzlüğün esas sebebi

ortaya konulan Türk tezi federasyondur. Rum taahülü ile Türkler arasındaki

uçurumun bir noktaya ulaşması mümkün değildir. Bir ray değişikliği ile bir yere

varabiliriz. Türk tezi olan federasyonu Rumlar 52 yıldır kabul etmiyor. Ayrıca bir de

ortada Rum tezi vardır. Anastasiadis'in ortaya atıp çektiği Desentrilize Federasyon

merkezi çok zayıf kanatları çok güçlü bir federasyondur. Ucu açık olmayan ama ufku

açık olarak görüşme için çağırmalıyız. Anastasiadis'in ortaya attığı Desetrilize

Federasyon Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından hemen kapılmalıydı. Federasyona

mahkumuz dediğimiz müddetçe karşı taraf seninle oturup pazarlık yapmaz. Ben şimdi

başka bir yol öneriyorum bu yol ile uluslararası beklentileri karşılamalıyız.

“HALK OLARAK ORTAK HAREKET ETMELİYİZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin insanını bu devletin geleceğini isteyen birey

olarak yetiştirebilirsek ,ileriye doğru ister adını federasyon koyun, ister konfederasyon

koyun, ister birleşik koyun o zaman ortak hareket edebiliriz. Bunun içinde günü birlik

kararlarla hareket etmemeliyiz.

“İNSANLARIMIZ ÇOCUKLARI İLE TEHDİT EDİLİYOR”

Türkiye ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde müdahale etmeden

bahsetmiyoruz. Türkiye’nin siz niye bunu yapmadınız sorusunu sorması elbette

doğaldır. Bir protokol karşılığında bir rakamı bütçenize alıyorsunuz o katkıya karşı

bir şeyleri vaat ediyorsunuz. Şu anki mevcut düzen sadece ve sadece hükümetlerin

sorumluluğunda değildir. Bu müşterek sorumluluğumuzdur. Zaman zaman Türkiye

tarafından zaman zaman da bizim tarafımızdan bu anlamda yanlışlar ve eksikler

karşılıklı olarak yapılmıştır. Burada belediyelerin hükümetler ve İçişleri Bakanlığı'nı

muhatap almayarak bir başka yere gitmesi, muhtarlıkların Maliye Bakanı’nın

vereceği talimatı dinlememesi ve başka yerin talimatını dinlemesi elbette doğal

değildir. Ben Cumhurbaşkanlığına yapılan müdahaleden, hükümet seçerken yapılan

müdahaleden bahsediyorum. İnsanların çoluğunun çocuğunun tehdit edildiğine kadar

müdahaleden bahsediyoruz. Diğerleri belki çekiniyor söyleyemiyor ama ben söylerim

söylemek zorundayım. Bunun durması gerekiyor ki ilişkiler iyileşsin. İstediğimiz o

başka bir şey değil. Kendi demokrasimizi yaşayabilmemiz için bu şarttır.

Büyükelçilik falan da demiyorum birtakım ne idüğü belirsiz insanlar ben Türkiye'nin

temsilcisiyim diyerek gidip sağı solu tehdit ediyorlar. Kendi halkımız tarafından

bunun sorumlusu Türkiye olarak görülüyor. Yazık bunu davet edenler var. Kendi

arkadaşlarını aramızda jurnalleyenler var. Bunları açık açık konuşmamız cesaretle

seslendirmemiz lazımdır. Tek tek insanlarımızın bunu açık açık reddetmesi kendisini

tehdit edene dur bakalım demesi ve bunu yapan kişilere bana kimliğini göster demesi

gereklidir. Bunu söylemek bile yeni Cumhuriyeti oluşturmaktır. Bunu konuşabilmek

bile yeni bir Cumhuriyete yürüyüştür . Bu ülkede bunlar artık değişmelidir. Türkiye

Anavatanımızdır bir şey olsa canımız da feda olsun. Ama burası ayrı bir devlettir.

Mavi Vatan Türkiye'nin Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de egemenlik

alanınıdır. Mavi Vatan hak ve çıkarlarını koruyan çizgidir bizler yeşil vatan olarak

komşusu olmaktan gurur duyarız.

“HALKIMIZIN İRADESİNİ ORTAYA KOYMALIDIR”

Son zamanlarda bu devlete inanıyorsanız falanca adaya, bu toprakları vatan

sayarsanız falan adaya oy verirsiniz diye söylemler gelişiyor. Değerli vatandaşlarımız

bu devlet ve vatan hepimizindir. Güdülen bir sürü değil varoluş mücadelesi vermiş bir

halkın devamı olduğumuzu ve irademizi de ortaya koyma görevi halkındır. İradenize

sahip çıkın hayırlısı neyse o sonuç ortaya çıksın.