Denktaş'ın hesabını çaldılar!

Deneyimli siyaset adamı Serdar Denktaş'ın sosyal medya hesabı çalındı.
Denktaş Facebook hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama;
Merhaba, "serdardenktasofficial" instagram hesabım dün hacklenmiştir. Bu hesaptan yapılacak paylaşımlar veya gönderilecek mesajlar kesinlikle bana ait değildir. Hesabı kurtardığıma dair duyuruyu yapana kadar lütfen serdardenktasofficial instagram hesabından yapılacak hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz.
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