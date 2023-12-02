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Denktaş'ın hesabını çaldılar!

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Deneyimli siyaset adamı Serdar Denktaş'ın sosyal medya hesabı çalındı.
Denktaş'ın hesabını çaldılar!

Deneyimli siyaset adamı Serdar Denktaş'ın sosyal medya hesabı çalındı.

Denktaş Facebook hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Merhaba, "serdardenktasofficial" instagram hesabım dün hacklenmiştir. Bu hesaptan yapılacak paylaşımlar veya gönderilecek mesajlar kesinlikle bana ait değildir. Hesabı kurtardığıma dair duyuruyu yapana kadar lütfen serdardenktasofficial instagram hesabından yapılacak hiçbir paylaşıma itibar etmeyiniz.

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