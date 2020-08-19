Denktaş'tan Koop-Sen'e ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nı (Koop Sen) ziyaret ederek Başkanı Mehmet Ali Güroz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Denktaş, Bakanlık yaptığı dönemlerde her zaman Koop-Sen ile diyalog ve istişare içerisinde olduğunu ifade ederek adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

"BASINDA KOOPERATİFÇİLİK İLE İLGİLİ YENİ YASA ÇALIŞMALARI HAZIRLANIYOR"

Basında kooperatifçilik ile ilgili yeni yasa çalışmaları hazırlandığı bilgisini aldıklarını ifade eden Denktaş, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Konuşmasında kooperatifçiliğin ülke için önemine değinen Denktaş, Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikasının çalışanın büyük özverisi ve Koop Sen’in de katkılarıyla kapanmak üzereyken ayakları üzerinde duran bir noktaya getirdiklerini anımsattı.

Buralarda çalışan insanların “ekmek teknemdir” diyerek sahip çıktığına işaret eden Denktaş, o dönem yapılan birçok tartışmadan sonra güzel bir sonuç elde edildiğini söyledi.

DENKTAŞ, CAS'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuyla ilgili CAS’dan örnekler veren Denktaş, batmak üzere olan bu CAS’ı yine çalışanın özverisini talep ederek yeniden ayağa kaldırdıklarını, yeni personel almadan yola devam ettiklerini, ancak kendisinin Bakanlığından sonra buraya yeniden personel alındığını ve kapanma noktasına geldiğini belirtti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Biliyorsunuz sonrasında bazı CAS çalışanları da devlete alındı. Şunu hiçbir kurum çalışanı unutmasın. ‘İş yeri kapanırsa nasıl olsa bizi devlete alırlar’ düşüncesine kimse girmesin. Yapılanlar zaten yanlıştı. Bu yanlışı hangi hükümet olursa olsun devam ettiremez. Onun için iş yerinize yapılan bir yanlışı kabullenmek ve suskun kalmak günün sonunda kendi ekmeğinizi kaybetmek ile eşdeğerdir.”

Bu yanlışları yapanları artık görmek gerektiğini ifade eden Denktaş: “Düğünüme geldiydi, cenazeme geldiydi düşüncesiyle oy verirsek, sonunda duvara toslarız.” dedi.

Eylemlerin çok sevdiği bir olay olmadığını, başka türlü yollar da bulunabileceğini ifade eden Denktaş, ancak hiçbir yol da bulunamıyorsa eylemlerin de gündeme gelebileceğini söyledi.

GÜRÖZ

Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güroz, sendika olarak sosyal anlamda sorumlulukları olduğuna değinerek siyasi anlamda ise diğer sendikalara kıyasla bir adım geride durmayı tercih ettiklerini söyledi.

Üyelerinin desteklediği ve oy vereceği bir aday olacağına işaret eden Güröz, “Bu süreçte hangi aday kendini daha iyi anlatırsa ipi göğüsleyicine inanıyoruz. Bu anlamda da sizlere başarılar diliyoruz” dedi.

Kooperatif yasası ile ilgili Mukayyidin bir süre önce bir taslak hazırladığına değinen Güröz, bu taslağın içeriğinin tehlikeli ve boş olduğunu söyledi.

Güröz, taslağın henüz son şeklini görmediklerini belirterek içerisinde talepleri karşılamayan hususları tespit ettikleri anda karşı duruş sergilemeye devam edeceklerini belirtti.